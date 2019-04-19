Тарас Тополя официально присоединился к проекту от ЮНИСЕФ

Новости Украины: Артист подписал Меморандум с Министерством спорта и Представительством Детского фонда ООН для дальнейшего участия в программе U-Report.

Тарас Тополя официально подключился к команде проекта U-Report, подписав Меморандум с представителями ЮНИСЕФ и Министерством молодежи и спорта Украины.

Процедура подписания состоялась 17 апреля во время заседания Наблюдательного Совета проекта U-Report. В мероприятии приняли участие также Министр ведомства Игорь Жданов и глава представительства ЮНИСЕФ в Украине Лотта Сильвандер. Сам же певец уже являлся молодежным послом Детского фонда в Украине. Подписание важного документа накладывают на артиста новые обязанности.

Согласно тексту Меморандума, стороны, подписавшие его, обязаны принимать участие в мероприятиях, организованных ЮНИСЕФ и Министерством, создавать информационные материалы для привлечения молодежи к проекту U-Report, привлечение молодых людей к более активной общественной жизни и самовыражению. Участники проекта обязаны также распространять публикации о партнерстве со знаменитостями с помощью собственных каналов (страниц в соцсетях и видео-каналов в Сети, блогов), а также в дальнейшем согласовывать текст информационных материалов с Тарасом Тополей.

Сам фронт-мен группы обязуется распространять информацию про проект, мотивируя молодежь принимать участие в опросах от U-Report, принимать участие в создании мотивирующих видеороликов, поддерживать общение с молодыми людьми, посещая специальные мероприятия под эгидой ЮНИСЕФ. При этом певец не должен агитировать за какие-либо политические силы или конкретных политиков.

Как заявил Министр, данный Меморандум продолжает долгосрочное сотрудничество сторон с целью активизации участия молодежи в процессах становления страны. Благодаря привлечению популярных звезд и их эффективной работе, к разрешению некоторых общественных вопросов подключается и молодое поколение. "Мы рады, что к нашей команде присоединился знаменитая украинская музыкальная группа "Антитіла". Солист группы Тарас Тополя активно поддерживает проект U-Report, как один из действенных механизмов, позволяющих молодежи влиять на перемены у важных сферах общественной жизни", - заключил Игорь Жданов.