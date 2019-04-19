Сегодня над Землей поднимется "Розовая луна"

Новости Украины: Вероятно, Луна будет красного или оранжевого цвета из-за пыли, тумана, дыма или пепла в атмосфере.

Сегодня, 19 апреля, над землей поднимется "розовая" Луна.

"Полнолуние в апреле, также известное как "розовая" Луна, появится в пятницу (19 апреля - ред.)", - говорится в сообщении. Как сообщает Space , в Украине ее можно будет увидеть в 14:12.

Именно сегодня Луна будет на ближайшей к Земле точке околоземной орбиты и поэтому будет казаться большей, чем обычно.

Несмотря на то, что сегодняшняя Луна называется "розовой", сама Луна не является розового цвета. Она была названа так американскими племенами в честь цветка, который появляется в начале весны, - дикий земной флокс. Таким образом они считали сезоны и это им помогало следить за графиком сбора урожая.

Следующее Полнолуние, под названием "цветочное", можно будет увидеть 18 мая.