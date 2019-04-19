Начальник Генштаба ВСУ: Я не уверен в полной безопасности - и своей, и семьи

Новости Украины: Муженко заявляет, что ему и семье может грозить опасность.

Начальник Генерального штаба ВСУ Виктор Муженко не уверен в безопасности себя и своей семьи.

Об этом он заявил в интервью изданию "Факты".

"Летом 2014 года мне сообщили, что семью необходимо куда-то увезти, потому что моим близким грозит опасность. Позже такое повторилось еще не раз. Как должен поступить человек? Я на фронте, семья здесь. Знаете, я и сейчас не уверен в полной безопасности — и своей, и семьи. А в перспективе вообще не понимаю, о чем можно говорить, учитывая процесс демонизации меня и все нападки, все уголовные дела, которые в отношении меня были открыты. Не только в Российской Федерации", - заявил Муженко.

Он напомнил, то против него больше года назад открыли уголовное производство о превышении служебных полномочий весной 2014 года, когда была дана команда на открытие огня и применение войск для защиты территориальной целостности Украины.

"...Когда еще не были урегулированы в правовом отношении действия Вооруженных сил и формат АТО не предусматривал применения ВСУ, я взял на себя ответственность и дал команду на открытие огня и применение войск. И никто это дело не собирается закрывать", - сообщил начальник Генштаба.

Муженко отметил, что подобные действия происходят в отношении практически всего высшего командования Вооруженных сил. "В целом уголовные производства открыты на восемь тысяч военнослужащих. Около тысячи находятся сейчас в тюрьмах. Самое интересное, что некоторых обвиняют в том, что они применили насилие в отношении тех, кто нам противостоял в 2014 году", - сообщил Муженко.

По его словам, сейчас ситуация простая: человек может приехать с оккупированной территории, написать заявление где-нибудь в Северодонецке, и в отношении военнослужащего будет возбуждено уголовное дело.

"Вооруженные силы, которые защищают государство, должны быть полностью уверены, что и государство их защитит", - заявил начальник Генштаба.