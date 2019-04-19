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Суд присудил взыскать с Укроборонпрома более 2 миллионов в пользу корпорации РФ

Суд присудил взыскать с Укроборонпрома более 2 миллионов в пользу корпорации РФ
19:01 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Facebook

Новости Украины: Украинский суд полностью удовлетворил исковые требования российской компании и присудил взыскать с украинского предприятия более 5 млн рублей.

Хозяйственный суд Хмельницкой области поддержал страну-агрессора в споре между Красиловским агрегатным заводом, входящим в состав государственного концерна "Укроборонпром", и Российской самолетостроительной корпорацией "МиГ". Об этом сообщает пресс-служба Укроборонпрома.

"Украинский суд полностью удовлетворил исковые требования российской компании и присудил взыскать с украинского предприятия более 5 млн рублей (более 2 млн грн - ред.) В пользу "МиГ", который является одним из основных предприятий российской военной промышленности", - говорится в сообщении.

Отмечается, что решение было принято 18 апреля по результатам рассмотрения судебного дела №924/774/18.

"Должны подчеркнуть, что это решение полностью противоречит Указу Президента Украины № 82/2019 о введении в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 19 марта 2019 года "О применении, отмене и внесении изменений в персональные специальные экономические и другие ограничительные меры (санкции)". Данным Указом АО "Российская самолетостроительная корпорация "МиГ", было включено в список юридических лиц, в отношении которых применяются ограничительные меры (санкции) в соответствии с требованиями Закона Украины "О санкциях", - отметили в Укроборонпроме.

Кроме того, как добавили в концерне, украинские санкции против Российской Федерации, указ о расширении которых был подписан Президентом Украины Петром Порошенко, синхронизированы с аналогичными санкциями Европейского Союза и США.

Сообщается также, что Укроборонпром будет оспаривать решение Хозяйственного суда Хмельницкой области в суде высшей инстанции.

В Укроборонпроме напомнили, что АО "Российская самолетостроительная корпорация "МиГ", входит в состав АО "Объединенная авиастроительная корпорация", 100% акций которой принадлежит Российской Федерации.

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Российский "МиГ" является одним из основных предприятий российского ОПК и выполняет полный цикл работ в области создания, ремонта и модернизации истребительной авиации, вооружая армию самолетами МиГ-29 и их модернизированными версиями.

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Укроборонпром, Российская Федерация, Хозяйственный суд, военная промышленность.
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