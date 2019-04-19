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ДТЭК не прогнозирует проблем на фоне принятых РФ ограничений по экспорту угля

ДТЭК не прогнозирует проблем на фоне принятых РФ ограничений по экспорту угля
17:16 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Facebook

Новости Бизнеса: Глава ДТЭК также отметил, что по-прежнему проблемной и сложной остается ситуация с Луганской ТЭС, которая лишена возможности получать уголь с контролируемой территори.

ДТЭК предполагает наличие сложностей с импортом в Украину угля из Российской Федерации на фоне принятых российским правительством 18 апреля ограничений по экспорту ресурса, но не прогнозирует каких-либо серьезных проблем, заявил генеральный директор энергокомпании Максим Тимченко в ходе общения с журналистами в Никополе в пятницу.

При этом он заверил, что компания приложила максимум усилий для перевода блоков своих ТЭС с антрацита на уголь марки "Г".

"Кроме того, наш базовый актив – "Павлоградуголь" находится здесь. Мы увеличили объем добычи более чем до 1,5 млн тонн, чтобы обеспечить генерацию собственным ресурсом. Поэтому, если говорить об электроэнергетике, я считаю, что у нас есть альтернативы поставки угля - как собственного ресурса, так и антрацита", – сказал он.

В то же время М.Тимченко отметил, что по-прежнему проблемной и сложной остается ситуация с Луганской ТЭС, которая лишена возможности получать уголь с контролируемой территории, и куда поставка ресурса осуществляется с актива "ДТЭК" в РФ – шахтоуправление "Обуховская".

"В России у нас есть две шахты, которые снабжают угольной продукцией полностью Луганскую и Криворожскую станции, объем поставок в 2018 году составил около 1,2 млн тонн", – добавил гендиректор ДТЭК.

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Украина в 2018 году импортировала из Российской Федерации 15 млн 009,424 тыс. тонн угля на $1 млрд 822,792 млн.

Как сообщалось, правительство РФ приняло решение запретить с 1 июня 2019 года экспорт нефти и нефтепродуктов в Украину, а также ввести ограничения на экспорт угля.

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ДТЭК, Российская Федерация, Максим Тимченко, Экспорт угля, Ограничения.
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