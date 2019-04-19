Украина и ЕС реализуют проект по сохранению культурного наследия

Новости Украины: Страны ЕС и Украина реализуют проект по сохранению культурного наследия в городе Ужгород.

Украина, Словакия и Венгрия реализуют совместный грантовый проект по сохранению культурного наследия в Ужгороде. Об этом сообщает "Европейская правда", ссылаясь на пресс-службу Ужгородского городского совета.

Стороны подписали партнерское соглашение для реализации проекта с участием словацкого города Михаловце, Ужгорода и венгерского города Шаторальяуйхей. Проект будет финансироваться в рамках Программы трансграничного сотрудничества "Венгрия - Словакия - Румыния - Украина 2014-2020". Цель проекта - сохранение культурного наследия в Михаловце и Ужгороде, объединениe жителей приграничных регионов через культуру, искусство, общую историю, продвижение культурного наследия как основы развития туризма.

По проекту, в частности, планируется создать в соседних регионах муниципальные галереи и профессиональные туристические информационные центры европейского образца. В Ужгороде - в историко-культурном комплексе "Совиное гнездо", в Михаловце для этого проведут реконструкцию исторической галереи "Золотой Бык". Также будут проводить творческие мастерские, международные симпозиумы живописи и скульптуры, предусмотрена разработка и запуск мобильного старт-приложения, создание документального фильма "История и настоящее общего региона", путеводителей для комплексных пакетов услуг. На реализацию проекта предусмотрено 25 месяцев, первые практические шаги рассчитывают начать уже осенью этого года.