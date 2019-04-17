Украина и Ирак обсудили вопросы сотрудничества

Новости Украины: Заместитель министра иностранных дел Украины Егор Божок в Ираке обсудил с коллегами вопросы двухстороннего сотрудничестве.

В понедельник, 15 апреля, Егор Божок вместе с делегацией от Украины посетил Багдад. В Министерстве иностранных дел Ирака дипломаты обсудили возможность развития сотрудничества между странами.

Так, замминистра с украинской стороны выразил надежды на то, что в этом году активизируется политический и межпарламентский диалог. В том числе будут учитываться и консультации и визиты на высшем уровне. Егор Божок также очертил практические шаги, которые необходимы для расширения сотрудничества в торгово-экономической и консульско-правовой сфере, а также для военно-технического сотрудничества.

В рамках визита представители от Украины проинформировали о действиях страны в рамках территориальной защиты от российской агрессии. И акцентировали внимание также на том, что украинский народ поддерживает стратегический курс государства на вступ в Евросоюз и НАТО. В рамках этой темы чиновник подчеркнул готовность Украины к более тесному сотрудничеству с Ираком в области борьбы с терроризмом и другими вызовами сегодняшнего дня.

Украинская сторона предложила восстановить регулярные заседания Общей комиссии, чтобы рассматривать детально вопросы по развитию экономического, научного и технического направлений с участием обеих стран. И к этом от украинской делегации поступило предложение поддержать инициативу Украины к восстановлению уважения к международному праву и Статуту ООН в рамках межгосударственного сотрудничества.

Представители Ирака подчеркнули на поддержке суверенитета страны-партнера, а также выразили заинтересованность в расширении взаимовыгодного двухстороннего диалога. И пригласили украинские компании к участию в послевоенному восстановлению Ирака. Во время встречи с Командующим Тренировочной миссии НАТО стороны диалога обсудили практические шаги по реализации операций, которые обязуется провести Украина в рамках поддержки деятельности этой миссии.