Новости Украины: Заместитель генерального прокурора – главный военный прокурор Анатолий Матиос заявляет, что не покидал территорию Украины, убегая.

Главный военный прокурор Анатолий Матиос заявляет, что покидал пределы Украины по рабочим вопросам, а не сбежал из страны, как утверждали российские СМИ.

"Я не двойник, не тройник и даже не клон "беглеца" Анатолия Матиоса, о чем уже несколько дней подряд говорят все пропагандистские российские СМИ, что военный прокурор отбыл за территорию Украины, "убегая". Мы сбежали для работы. Работа сегодня продемонстрирована, и эта совместная работа на государство вместе со Службой безопасностью", - заявил Матиос.

"Я не убегал из Украины", - добавил главный военный прокурор. Он сказал, что "государство и честь офицера - превыше всего", и что выполняет свои обязанности ради мира в Украине, поэтому не стоит пытаться искать его след за рубежом.

"Подскажу нашим российским соседям, что моих пальцев... точно не найдут ни в Израиле, ни в Швейцарии, ни в Австрии, ни в Испании, даже в Ливии у фельдмаршала Халифы Хафтара", - подчеркнул Матиос.