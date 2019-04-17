Скачать
Среда, 17.04.2019
Кабмин прекратил соглашение о стандартизации вооружения со странами СНГ
Кабмин прекратил соглашение о стандартизации вооружения со странами СНГ
ЦИК просят изменить порядок проведения дебатов
ЦИК просят изменить порядок проведения дебатов
Украинский баскетболист Кравцов о жизни в Испании, сборной Украины и уровне Суперлиги
Украинский баскетболист Кравцов о жизни в Испании, сборной Украины и уровне Суперлиги
Google следит за пользователями и "сливает" информацию о них полиции
Google следит за пользователями и "сливает" информацию о них полиции

Матиос заявил, что не убегал из Украины, а был за границей по работе

Матиос заявил, что не убегал из Украины, а был за границей по работе
14:03 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: ukrafoto.com

Новости Украины: Заместитель генерального прокурора – главный военный прокурор Анатолий Матиос заявляет, что не покидал территорию Украины, убегая.

Главный военный прокурор Анатолий Матиос заявляет, что покидал пределы Украины по рабочим вопросам, а не сбежал из страны, как утверждали российские СМИ.

"Я не двойник, не тройник и даже не клон "беглеца" Анатолия Матиоса, о чем уже несколько дней подряд говорят все пропагандистские российские СМИ, что военный прокурор отбыл за территорию Украины, "убегая". Мы сбежали для работы. Работа сегодня продемонстрирована, и эта совместная работа на государство вместе со Службой безопасностью", - заявил Матиос.

"Я не убегал из Украины", - добавил главный военный прокурор. Он сказал, что "государство и честь офицера - превыше всего", и что выполняет свои обязанности ради мира в Украине, поэтому не стоит пытаться искать его след за рубежом.

СБУ задержала диверсионно-разведывательную группу РФ

"Подскажу нашим российским соседям, что моих пальцев... точно не найдут ни в Израиле, ни в Швейцарии, ни в Австрии, ни в Испании, даже в Ливии у фельдмаршала Халифы Хафтара", - подчеркнул Матиос.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Прокуратура, ГПУ, Военная прокуратура, Анатолий Матиос.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 В ряде областей Украины ожидаются заморозки
02 Приметы и обряды на 17 апреля – День Осипа, Ольховые смотрины
03 Симптомы рака: ученые определили несколько явных признаков онкологии
04 Гороскоп на сегодня, 17 апреля 2019: все знаки Зодиака
05 Рецепт дня: овощной салат с рисом
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
&quot;Суспільне&quot; назвало 10 фактов о теледебатах
"Суспільне" назвало 10 фактов о теледебатах
Морской порт &quot;Южный&quot; переименовали в &quot;Пивденный&quot;
Морской порт "Южный" переименовали в "Пивденный"
Схождение Благодатного огня в Иерусалиме-2019: дата и история
Схождение Благодатного огня в Иерусалиме-2019
&quot;Мир наизнанку&quot;: Дмитрий Комаров познакомится с Клубничкой и снимет клип на песню &quot;Время и Стекло&quot;
"Мир наизнанку": Дмитрий Комаров познакомится с Клубничкой и снимет клип на песню "Время и Стекло"
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь