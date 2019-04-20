Омелян назвал срок гарантии первой украинской бетонной дороги

Новости Украины: Владимир Омелян: У первой бетонной дороги в Украине 28 лет гарантии.

На трассе Днепр-Решетиловка сдан в эксплуатацию первый бетонный участок протяженностью 1,7 километра с гарантией на 28 лет. Об этом сказал министр инфраструктуры Владимир Омелян в интервью изданию delo.ua .

"Не забываем о дороге Днепр-Решетиловка, на которой на днях сдали первый бетонный участок протяженностью примерно 1,7 км. Это участок дороги очень хорошего качества с гарантией на 28 лет. Это рекорд для Украины. Раньше в Украине так не строили. Бетонная Варшавская трасса была построена по совершенно другим параметрам", - сказал Омелян, отвечая на вопрос о планах ремонта дорог на 2019 год. По его словам, в текущем году протяженность отремонтированных дорог в Украине останется "в пределах 2018 года".

"Несмотря на все политические риски, я рад, что Государственный дорожный фонд устоял, и его работа продолжается. Это эффективный инструмент. Мы доказали его жизнеспособность", - заявил министр. Кроме того, отметил он, эффективно работает децентрализация.

"В 2019 году практически каждая область получила от 400 млн грн и больше на местные дороги. Всего на дороги, которые находятся в ведении областных властей, выделено 15 млрд грн", - уточнил Омелян. Говоря о ключевых трассах, руководитель министерства акцентировал внимание на продолжении проекта Go Highway.

"Это дорога, которая должна соединить черноморские порты в Украине и балтийские в Польше. На этот проект выделено 4 млрд грн в этом году", - сказал министр.

Помимо этого, усилия концентрируются на сооружении бетонной дороги Кропивницкий-Николаев. Также один миллиард гривен выделяется на бетонную дорогу Н-14 Запорожье-Мариуполь; этот проект планируется завершить в 2020 году. Кроме того, один миллиард гривен будет потрачен на дорогу Р-51 Павлоград-Лозовая.