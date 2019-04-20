Погода на 21 апреля: в день выборов в Украине тепло и дожди на Западе

В ближайшие сутки 21-22 апреля в Украине будет облачно, но без осадков, лишь дожди с грозами в западной части, а 21 апреля и в Житомирской и Киевской областях небольшой кратковременный дождь. Ветер восточный, юго-восточный, 5-10 м/сек. Температура ночью 1-6° тепла, в восточных, большинстве центральных, южных, Черниговской и Сумской областях заморозки на поверхности почвы 0-3°; днем в Украине 11-16° тепла, на Закарпатье 15-20°.
Прогноз погоды на воскресенье, 21 апреля, в городах Украины:
Государственная служба по чрезвычайным ситуациям предупреждает о значительной снеголавинной опасности в горах Ивано-Франковской и Закарпатской областей.
"По данным Укргидрометцентра, в связи с оттепелью, 20-21 апреля в высокогорье Ивано-Франковской и восточной части Закарпатской областей сохраняется значительная снеголавинная опасность (3 уровень)", - говорится в сообщении, на официальном сайте ГСЧС в субботу утром.
В начале мая также будет сохраняться высокая температура, а после 20 числа ожидается похолодание с осадками, шквальными ветрами и, возможно, градом. В начале июня будет продолжаться не очень теплая погода с возможными осадками.
В мае среднемесячная температура воздуха ожидается на 2-3 градуса выше нормы и составит от +15-17° на западе и до +17-18° на остальной территории страны.
В апреле 2019 года в Украине будут дополнительные выходные в честь праздника Пасхи, которая в этом году приходится на 28 число. В общем во втором месяце весны украинцы будут отдыхать 10 дней. Так, согласно рекомендациям Кабмина, в Украине будет четыре выходных подряд в апреле - с 27 по 30 число, один день, 30-е (вторник), придется отработать в субботу, 11 мая.