Погода на 21 апреля: в день выборов в Украине тепло и дожди на Западе

Новости Украины: Синоптики дали прогноз погоды на 21 апреля, день выборов президента Украины, преимущественно ясно и без осадков, однако на западе страны дожди с грозами.

В ближайшие сутки 21-22 апреля в Украине будет облачно, но без осадков, лишь дожди с грозами в западной части, а 21 апреля и в Житомирской и Киевской областях небольшой кратковременный дождь. Ветер восточный, юго-восточный, 5-10 м/сек. Температура ночью 1-6° тепла, в восточных, большинстве центральных, южных, Черниговской и Сумской областях заморозки на поверхности почвы 0-3°; днем в Украине 11-16° тепла, на Закарпатье 15-20°.

Прогноз погоды на воскресенье, 21 апреля, в городах Украины:

Ужгород – +15…+17, ночью +5...+7, ясно;

Львов – +14…+16, ночью +4...+6, дождь

Ивано-Франковск – +13…+15, ночью +4...+6, дождь;

Тернополь – +13…+15, ночью +4...+6, дождь;

Черновцы – +13…+15, ночью +4...+6, дождь;

Хмельницкий – +13…+15, +4...+6, дождь;

Луцк – +14…+16, ночью +4...+6, дождь;

Ровно – +14…+16, ночью +4...+6, дождь;

Житомир – +13…+15, ночью +4...+6, дождь;

Винница – +13…+15, ночью +3...+5, ясно;

Одесса – +12…+14, ночью +4...+6, ясно;

Николаев – +12…+14, ночью +3...+5, ясно;

Херсон – +12…+14, ночью +3...+5, ясно;

Симферополь – +13…+15, ночью +3...+5, ясно;

Кропивницкий – +12…+14, +3...+5, ясно;

Черкассы – +12…+14, ночью +3...+5, ясно;

Чернигов – +13…+15, ночью +3...+5, ясно;

Сумы – +12…+14, ночью +3...+5, ясно;

Полтава – +12…+14, ночью +3...+5, ясно;

Днепр – +12…+14, ночью +3...+5, ясно;

Запорожье – +11…+13, ночью +3...+5, ясно;

Донецк – +12…+14, ночью, +3...+5, ясно;

Луганск – +11…+13, ночью +3...+5, ясно;

Харьков – +12…+14, ночью +3..+5, ясно;

Киев – +13…+15, ночью +3...+5, ясно.

Государственная служба по чрезвычайным ситуациям предупреждает о значительной снеголавинной опасности в горах Ивано-Франковской и Закарпатской областей.

"По данным Укргидрометцентра, в связи с оттепелью, 20-21 апреля в высокогорье Ивано-Франковской и восточной части Закарпатской областей сохраняется значительная снеголавинная опасность (3 уровень)", - говорится в сообщении, на официальном сайте ГСЧС в субботу утром.

В начале мая также будет сохраняться высокая температура, а после 20 числа ожидается похолодание с осадками, шквальными ветрами и, возможно, градом. В начале июня будет продолжаться не очень теплая погода с возможными осадками.

В мае среднемесячная температура воздуха ожидается на 2-3 градуса выше нормы и составит от +15-17° на западе и до +17-18° на остальной территории страны.

В апреле 2019 года в Украине будут дополнительные выходные в честь праздника Пасхи, которая в этом году приходится на 28 число. В общем во втором месяце весны украинцы будут отдыхать 10 дней. Так, согласно рекомендациям Кабмина, в Украине будет четыре выходных подряд в апреле - с 27 по 30 число, один день, 30-е (вторник), придется отработать в субботу, 11 мая.