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Вербное воскресенье 2019: приметы, суеверия и гадания
Вербное воскресенье 2019: приметы, суеверия и гадания

Вербное воскресенье 2019: приметы, суеверия и гадания

Вербное воскресенье 2019: приметы, суеверия и гадания
13:08 Сегодня Телеграф

Новости Украины: 21 апреля христиане восточного обряда празднуют Вербное воскресенье.

Народ почитает разные традиции, правила и обряды в честь празднования Вербного воскресенья.

Традиции и ритуалы:

Зачастую все народные традиции и ритуалы Вербной недели, и Вербного воскресенья в частности, связаны именно с вербой. Все дело в том, что в наших широтах пальмы не растут, зато к середине весны как раз распускаются вербовые побеги, которыми народ решил заменить символичные пальмовые ветви.

На литургии в церкви в Вербное воскресенье в храмах освящали букетики вербы.После этого освященную вербу несли домой, украшали нею иконы и хранили в течение всего года. Она считалась оберегом от болезней, сглаза, пожаров, наводнений и других различных бед.

Вербе приписывалась чудодейственная целебная сила. Принято было съедать вербные почки, чтобы обрести бодрость и здоровье. В отварах с вербой купали детей, чтобы уберечь от болезней. Также вербовыми веточками кропили жилище и домашний скот от всяких бед.

Главным ритуалом Вербного воскресенья считаются удары вербовыми ветками друг друга и особенно - детей. Народ верил, что если отхлестать священной вербой человека с пожеланиями здоровья и сил, то уйдет любая хворь.

Вербное воскресенье: что нельзя делать в праздник
Вербное воскресенье: что нельзя делать в праздникЧитать полностью

Суеверия

В народе верили, что силой Вербного воскресенья обязательно стоит воспользоваться, если женщина долго не может забеременеть. Для этого женщине самой стоит срезать ветки вербы, которые в этот день считаются чудотворными. Затем освятить их в храме. И поставить свечу Пресвятой Богородице.

После этого съесть три "котика" вербы и попросить у Бога подарить беременность и здорового ребенка. А еще женщине, которая хочет родить малыша, стоит сделать бусы из сережек вербы. И не выбрасывать их до тех пор, пока в доме не появится маленькое чудо. После чего бусы можно будет сжечь.

В приметах на Вербное воскресенье говорится, что магическая вербная ветвь обязательно поможет излечиться больному. Но только в том случае, если она будет освященной и целый год храниться в доме, возле икон, как защитный оберег.

Согласно давним приметам, сильный ветер знаменует в этот день ветреную погоду летом. Если будет теплая солнечная погода, ждите хорошего урожая фруктов. Мороз с утра - благоприятный знак, сулит богатый урожай яровых зерновых культур.

Гадания

На суженого: незамужние девушки рвали ветви вербы и несли их в церковь, чтобы освятить. После этого они сносили в один дом и вешали на них разноцветные ленты. Перемешивали и выбирали одну девушку, которая раздавала их другим. Для этого гадания на суженого в Вербное воскресенье ей давали в руки все веточки, завязывали глаза и кружили. Потом она должна была подойти к любой девушке и дать ей ветку. Цвет ленты на ней означал, какой жених будет. Синяя лента - богатый, зеленая - здоровый, желтая - веселый, белая - честный, черная - злой, коричневая - молчун, фиолетовая - болтун, а золотая - жених будет прекрасным человеком.

На будущее: семьи Хозяйки в Вербное воскресенье пекли печенье в виде ветки вербы и клали туда записки. Каждый вытаскивал и смотрел, что же его ждет в течение года.

Другой вариант: женщина пекла маленькие хлебцы. В один добавляла много соли - год будет грустный, перца - наполненный неприятными событиями, изюма - радостный, лук - слезливый, сахар - веселый, почку вербы - удачливый. Затем ставила на стол, и каждый член семьи выбирал любой, чтобы узнать свое будущее.

Вербное воскресенье в 2019 году: дата и смысл праздника

На будущее пары: Если у девушки уже есть парень, и она хочет знать, что же ждет их впереди, нужно в Вербное воскресенье взять две вербные ветки, обозначив, какая кого символизирует. Затем пустить на воду. Если будут долго вместе плыть - к скорой свадьбе, если разойдутся и параллельно друг от друга поплывут - к расставанию. Если ее ветка поплывет к берегу, а его устремится вперед - расставание произойдет из-за разных жизненных целей, если же его ветка поплывет влево от ее вербного прутика - появится соперница, ее поплывет влево - другой парень встретится на пути девушки. Если ее ветка поплывет вправо от ветки любимого - значит, еще возможно что-то изменить, чтобы сохранить отношения, но нужно поторопиться. Если обе ветки вместе приплыли к берегу - будут жить в родительском доме. Независимо от того, как поведут себя ветки, после наблюдения за ними нужно трижды перекреститься и уйти, ни с кем не разговаривая.

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