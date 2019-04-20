"День тишины": В полиции зарегистрировали 97 нарушений

Новости Украины: В Украине в "день тишины" полиция зарегистрировала 97 сообщений о нарушениях избирательного законодательства, возбуждено одно дело.

В Украине в "день тишины" полиция зарегистрировала 97 сообщений о нарушениях, связанных с избирательным процессом, по одному факту начато уголовное производство.

Как сообщил в субботу заместитель главы Национальной полиции Украины Александр Фацевич, наибольшее количество заявлений и сообщений о нарушениях накануне дня голосования полицейские зарегистрировали в Днепропетровской области, Киеве, Донецкой и Николаевской областях.

"По одному сообщению открыто уголовное производство. Составлено 5 административных протоколов. Подчеркиваю, что полиция реагирует на все сообщения, связанные с нарушениями избирательного законодательства. Призываем всех участников избирательного процесса соблюдать закон", - сказал А.Фацевич.

Так, большинство сообщений касалось размещения агитационных плакатов и билбордов. Такие факты зафиксированы в Киеве, Николаевской, Ровенской, Одесской, Киевской, Львовской, Ивано-Франковской, Донецкой, Волынской, Черниговской и Тернопольской областях.

Кроме того, в Ровенской области в полицию поступило сообщение от председателя избирательного участка об обнаружении возле его квартиры письма с угрозами.

Также в г.Полтава проверяется сообщение о том, что неизвестные лица раздают агитационные листовки против одного из кандидатов в президенты.

Всего с начала избирательного процесса полицейские зарегистрировали 9,5 тыс. заявлений и сообщений, связанных с выборами. По указанным фактам открыто 391 уголовное производство. Составлено 818 протоколов о совершении административных правонарушений.