Конституционный Суд Украины рассмотрит законность переименования УПЦ МП

Новости Украины: Определением коллегии судей КСУ открыто конституционное производство по факту обращения народных депутатов относительно законности переименования УПЦ МП.

Конституционный Суд Украины открыл производство по факту обращения группы народных депутатов относительно законности переименования УПЦ МП. Об этом сообщает КСУ.

"Определением коллегии судей КСУ открыто конституционное производство по делу; осуществляется подготовка дела к рассмотрению на пленарном заседании Большой палаты Суда", - отмечается на сайте суда.

Как сообщалось, 18 января в Конституционный Суд Украины поступило конституционное представление 49 народных депутатов Украины относительно соответствия Конституции Украины (конституционности) Закона Украины "О внесении изменения в статью 12 Закона Украины "О свободе совести и религиозных организациях" относительно названия религиозных организаций (объединений), которые входят в структуру (являются частью) религиозной организации (объединения), руководящий центр (управление) которой находится за пределами Украины в государстве, которое законом признано осуществившим военную агрессию против Украины и/или временно оккупировавшим часть территории Украины".

Соответствующий закон был принят 10 декабря 2018 года. Он обязует УПЦ МП указать в названии принадлежность к России.