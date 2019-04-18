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Конституционный суд отложил рассмотрение закона "Об очищении власти"

Конституционный суд отложил рассмотрение закона "Об очищении власти"
13:52 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Фейсбук

Новости Украины: Конституционный суд Украины сегодня, 18 апреля, отложил рассмотрение вопроса по закону "Об очищении власти".

Конституционный суд отложил рассмотрение закона "О очистки власти".

Соответствующее решение было принято во время заседания Палаты в четверг, сообщил Укринформу осведомленный источник в суде.

"Большинство судей решила вобще не рассматривать люстрацию в ближайшее время. Этот вопрос снят с повестки дня", - отметил он.

Как сообщалось, закон "Об очищении власти" вступил в силу в октябре 2014 года. Документ предусматривает, что лица, занимающие должности, подпадающие под люстрационную проверку, должны не позже, чем на десятый день с начала проведения проверки в учреждении, подать своему руководителю собственноручно написанное заявление о согласии на проведение проверки.

В том же году в КСУ поступили два представления от ВСУ и одно представление от 47 народных депутатов относительно конституционности некоторых положений закона об очищении власти. Впоследствии суд объединил три представления в одно производство.

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Напомним, в конце марта 2016 года сообщалось, что Конституционный суд Украины установит соответствие закона "Об очищении власти" Конституции Украины на закрытой части заседания. Отмечалось, что после того, как примут решение, будет отдельно сообщена дата обнародования решения.

Закон "Об очищении власти (люстрации)" вступил в силу 16 октября 2014 года и предусматривает люстрацию чиновников, которые занимали должности во время режима экс-президента Виктора Януковича.

1 апреля 2015 года первая коллегия судей КСУ объединила производства по трем конституционным представлениям в одно конституционное производство.

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Конституционный Суд, Закон, люстрация, О очистки власти.
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