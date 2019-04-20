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Выборы 2019: Суд рассмотрит иск об отмене регистрации кандидата Зеленского

Выборы 2019: Суд рассмотрит иск об отмене регистрации кандидата Зеленского
20:28 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: ukrafoto.com

Новости Украины: Шестой апелляционный админсуд 20 апреля в 21:00 рассмотрит иск об отмене регистрации кандидата Зеленского от наблюдателя Хилько.

Шестой апелляционный административный суд (бывший Киевский апелляционный административный суд) в субботу в 21:00 рассмотрит иск наблюдателя за выборами президента Украины в округе №221 (Киев) от общественной организации "Украинская ассоциация акционеров" Андрея Хилько, который просит отменить регистрацию Владимира Зеленского кандидатом в президенты Украины.

Как сообщает на портале "Судебная власть Украины", иск поступил в суд 19 апреля. Его будет рассматривать коллегия в составе председательствующей Елены Ганечко, судей Андрея Коротких и Игоря Федотова.

Указано, что А.Хилько подал иск "о признании нарушений в подкупе избирателей и отмене решения ЦИК №153 от 30.01.2019 о регистрации кандидата В.Зеленского".

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Позже главный юрист предвыборного штаба В.Зеленского Вадим Галайчук отметил, что данный иск не имеет никакой перспективы и является абсолютно безосновательным.

"Нет никаких правовых оснований для подачи данного иска и его удовлетворения, он не имеет никаких перспектив", - сказал он агентству "Интерфакс-Украина" в субботу.

В.Галайчук указал, что истец А.Хилько известен подачей ряда подобных "странных" исков, в частности, о том, что встреча В.Зеленского с президентом Франции Эмманюэлем Макроном якобы была незаконной "предвыборной агитацией".

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Киев, Суд, Владимир Зеленский, Выборы 2019: Второй тур, Андрей Хилько, Вадим Галайчук.
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