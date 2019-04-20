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Валентина Мороза похоронили на Лычаковском кладбище

Валентина Мороза похоронили на Лычаковском кладбище
23:40 Сб, 20 Апрель 2019 Телеграф Укринформ Фото: Facebook

Новости Украины: На Лычаковском кладбище похоронен диссидент Валентин Мороз.

Во Львове на Лычаковском кладбище похоронили диссидента, историка, общественного деятеля, политзаключенного Валентина Мороза.

Об этом сообщает корреспондент Укринформа.

Валентин Мороз умер во Львове 16 апреля, на следующий день после своего дня рождения - ему исполнилось 83 года. Он был одним из представителей украинского национального движения, автором более 100 научных работ. Впервые был арестован за антисоветскую агитацию в 1965 году и приговорен к 4-м годам мордовских лагерей, во второй раз Мороза арестовали в 1970 году и закрытым судом приговорили к 14 годам.

В 1979 году после 5-месячной голодовки, под давлением мировой общественности, советская власть вынуждена была обменять Валентина Мороза и еще четырех диссидентов на двух агентов КГБ. Это произошло в аэропорту имени Кеннеди в Нью-Йорке. После этого Мороз жил в США, в Канаде, преподавал в Гарвардском университете, а в Украину вернулся в апреле 1990 года. С 1997 года постоянно жил во Львове, преподавал в Университете физической культуры.

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Львов, Похороны, Историк, Диссидент, Валентин Мороз.
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