Погода на Вербное воскресенье: где возможны дожди

В воскресенье, 21 апреля, в западных, Житомирской и Киевской областях ожидается небольшой кратковременный дождь, на западе - с грозой. На остальной территории - без осадков. Ветер восточный, юго-восточный, 5-10 м/с.
Температура ночью 1-6° тепла, в восточных, Черниговской, Сумской, в большинстве центральных и южных областей на поверхности почвы ожидаются заморозки 0-3°; днем в Украине 11-16° тепла, на Закарпатье 15-20°. В Киеве - небольшой кратковременный дождь. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 3-5° тепла, днем 13-15°.
По прогнозам синоптиков, 21-22 апреля в Украине будет облачно, но без осадков, лишь в западной части, а 21 апреля и в Житомирской и Киевской областях небольшой кратковременный дождь, на западе страны местами грозы. Ветер восточный, юго-восточный, 5-10 м/сек. Температура ночью 1-6° тепла, в восточных, большинстве центральных, южных, Черниговской и Сумской областях заморозки на поверхности почвы 0-3°; днем в Украине 11-16° тепла, на Закарпатье 15-20°.
Прогноз погоды на воскресенье, 21 апреля, в городах Украины:
23 - 24 апреля в Украине будет без осадков, лишь в Карпатском регионе местами небольшой дождь. Температура ночью 1-7° тепла, 23 апреля на поверхности почвы (кроме западных областей) заморозки 0-3°; днем 12-18° тепла, на Закарпатье до 20°. В Киеве и области 23 - 24 апреля без осадков. Температура ночью 1-6° тепла, 23 апреля на поверхности почвы заморозки 0-3°; днем 13-18° тепла.
Погода 22 апреля
Погода 23 апреля
25-27 апреля теплая преимущественно без осадков погода, температура ночью 5-12°, днем 17-23°, на Закарпатье до 25°; 28-29 апреля на большей части территории Украины кратковременные дожди, вероятное снижение температуры на 3-6°.
Погода в мае
В начале мая также будет сохраняться высокая температура, а после 20 числа ожидается похолодание с осадками, шквальными ветрами и, возможно, градом. В начале июня будет продолжаться не очень теплая погода с возможными осадками.
В мае среднемесячная температура воздуха ожидается на 2-3 градуса выше нормы и составит от +15-17° на западе и до +17-18° на остальной территории страны.
Что касается осадков, то их количество будет постепенно сокращаться и в целом в апреле их будет не много, особенно со второй половины месяца. Со средины мая норма осадков стабилизируется и сохранится до средины июня на уровне 1-2 миллиметра в день.