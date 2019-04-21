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Погода на Вербное воскресенье: где возможны дожди

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Погода на Вербное воскресенье: где возможны дожди
09:00 Сегодня Телеграф Фото: ukrafoto.com

Новости Украины: В воскресенье, 21 апреля, дождь возможен в западных областях, а также в Житомирской и Киевской областях, на остальной территории будет сухо.

В воскресенье, 21 апреля, в западных, Житомирской и Киевской областях ожидается небольшой кратковременный дождь, на западе - с грозой. На остальной территории - без осадков. Ветер восточный, юго-восточный, 5-10 м/с.

Температура ночью 1-6° тепла, в восточных, Черниговской, Сумской, в большинстве центральных и южных областей на поверхности почвы ожидаются заморозки 0-3°; днем в Украине 11-16° тепла, на Закарпатье 15-20°. В Киеве - небольшой кратковременный дождь. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 3-5° тепла, днем 13-15°.

По прогнозам синоптиков, 21-22 апреля в Украине будет облачно, но без осадков, лишь в западной части, а 21 апреля и в Житомирской и Киевской областях небольшой кратковременный дождь, на западе страны местами грозы. Ветер восточный, юго-восточный, 5-10 м/сек. Температура ночью 1-6° тепла, в восточных, большинстве центральных, южных, Черниговской и Сумской областях заморозки на поверхности почвы 0-3°; днем в Украине 11-16° тепла, на Закарпатье 15-20°.

Прогноз погоды на воскресенье, 21 апреля, в городах Украины:

  • Ужгород – +16...+18
  • Львов – +13...+15
  • Ивано-Франковск – +13...+15
  • Тернополь – +12...+14
  • Черновцы – +13...+15
  • Хмельницкий – +12...+14
  • Луцк – +13...+15
  • Ровно – +13...+15
  • Житомир – +13...+15
  • Винница – +13...+15
  • Одесса – +12...+14
  • Николаев – +13...+15
  • Херсон – +12...+14
  • Симферополь – +11...+13
  • Кропивницкий – +13...+15
  • Черкассы – +13...+15
  • Чернигов – +13...+15
  • Сумы – + 13... + 15
  • Полтава – +13...+15
  • Днепр – +13...+15
  • Запорожье – +13...+15
  • Донецк – +11...+13
  • Луганск – +12...+14
  • Харьков – +12...+14
  • Киев – +13...+15

23 - 24 апреля в Украине будет без осадков, лишь в Карпатском регионе местами небольшой дождь. Температура ночью 1-7° тепла, 23 апреля на поверхности почвы (кроме западных областей) заморозки 0-3°; днем 12-18° тепла, на Закарпатье до 20°.  В Киеве и области 23 - 24 апреля без осадков. Температура ночью 1-6° тепла, 23 апреля на поверхности почвы заморозки 0-3°; днем 13-18° тепла.

Погода 22 апреля

Погода 23 апреля

25-27 апреля теплая преимущественно без осадков погода, температура ночью 5-12°, днем 17-23°, на Закарпатье до 25°; 28-29 апреля на большей части территории Украины кратковременные дожди, вероятное снижение температуры на 3-6°.

Погода в мае

В начале мая также будет сохраняться высокая температура, а после 20 числа ожидается похолодание с осадками, шквальными ветрами и, возможно, градом. В начале июня будет продолжаться не очень теплая погода с возможными осадками.

В мае среднемесячная температура воздуха ожидается на 2-3 градуса выше нормы и составит от +15-17° на западе и до +17-18° на остальной территории страны.

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Что касается осадков, то их количество будет постепенно сокращаться и в целом в апреле их будет не много, особенно со второй половины месяца. Со средины мая норма осадков стабилизируется и сохранится до средины июня на уровне 1-2 миллиметра в день.

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