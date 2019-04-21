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Воскресенье, 21.04.2019
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Торжественные богослужения главы ПЦУ будут сопровождаться сурдопереводом

Торжественные богослужения главы ПЦУ будут сопровождаться сурдопереводом
10:42 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Фейсбук

Новости Украины: В Православной церкви Украины рассказали, что отныне торжественные богослужения митрополита Епифания будут совершаться с сурдопереводом.

Торжественные богослужения предстоятеля Православной церкви Украины митрополита Епифания будут сопровождаться сурдопереводом. Об этом сообщается на странице ПЦУ в Facebook.

"Начинаем новую традицию: торжественные богослужения предстоятеля украинской Православной церкви будут совершаться с сурдопереводом. Отныне богослужения в кафедральном соборе Православной церкви Украины станут доступными и тем людям, которые общаются на языке жестов. Потому что слышать Слово Божье имеет право каждый!" - говорится в сообщении.

Как отмечается, первое такое богослужение состоится в праздник Входа Господня в Иерусалим. В Вербное воскресенье блаженнейший митрополит Епифаний совершит Божественную литургию в Михайловском Златоверхом соборе.

Напомним, Вербное воскресенье отмечается накануне Пасхи. Поскольку это переходной церковный праздник, дата его празднования каждый год меняется. Пасху мы отмечаем 28 апреля, то есть Вербное воскресенье приходится на 21 апреля. Вербные ветки стали одним из главных атрибутов и символов Вербного Воскресенья перед Пасхой 2019. Мы расскажем, что они значат, сколько веточек вербы нужно на Вербное Воскресенье для службы.

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Сурдоперевод, ПЦУ, Митрополит Епифаний, Торжественные богослужения.
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