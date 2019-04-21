Порошенко посетил Божественную литургию в Михайловский монастырь: видео

Новости Украины: Президент Украины Петр Порошенко 21 апреля в Вербное воскресенье принял участие в Божественной литургии в Свято-Михайловском Златоверхом мужском монастыре.

Президент Украины Петр Порошенко прибыл на Божественную литургию в Свято-Михайловский Златоверхий мужской монастырь. Глава государства пришел вместе с семьей.

Михайловский собор переполнен людьми. В Вербное воскресенье в Свято-Михайловском Златоверхом мужском монастыре Божественную литургию совершает Митрополит Киевский и всея Украины Епифаний. Именно в этот день в соборе начали новую традицию - торжественные богослужения Предстоятеля УПЦ отныне будут совершаться с сурдопереводом.

Как известно, в воскресенье, 21 апреля, христиане западного обряда отмечают Пасху, а христиане восточного обряда празднуют Вход Господень в Иерусалим, или Вербное воскресенье.

Праздник Входа Господня в Иерусалим входит в 12 самых больших праздников церковного календаря и отмечается всегда в шестое воскресенье Великого поста, ровно за неделю до Пасхи. История празднования в христианской традиции началась примерно в IV веке, а в нашей стране - с XI.