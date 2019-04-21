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В МИД Украины сообщили, что среди погибших на Шри-Ланке украинцев нет

В МИД Украины сообщили, что среди погибших на Шри-Ланке украинцев нет
12:38 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости Украины: В Министерстве иностранных дел Украины сообщили, что на острове Шри-Ланка в результате взрывов погибшил украинцев нет, информация о пострадавших уточняется.

Украинцев нет среди погибших на острове Шри-Ланка, где произошли взрывы в церквях и отелях. Об этом сообщил заместитель директора Департамента консульской службы МИД Василий Кирилич.

"По предварительной информации Посольства Украины в Индии, среди погибших граждан Украины нет. Информация уточняется", - сказал Кирилич.

По его словам, дипломаты выясняют ситуацию о возможном наличии среди пострадавших в результате взрывов граждан Украины.

Как известно, взрывы произошли в церкви Святого Антония в городе Коломбо, церкви Святого Себастьяна в западном прибрежном городе Негомбо и другой церкви в восточном городе Батикалоа примерно в 8.45 (по местному времени).

Шри-Ланку всколыхнул седьмой и восьмой взрывы: есть жертвы

Кроме того, три взрыва прозвучали в пятизвездочных отелях - Shangri-La, Cinnamon Grand и Kingsbury. Иностранцы и местные, получившие ранения в результате этих взрывов, были доставлены в больницу в городе Коломбо. По информации СМИ, число жертв взрывов на данный момент выросло до 160.

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МИД Украины, Количество погибших, Взрывы на Шри-Ланке, Взрывы в церквях и отелях на Шри-Ланке, Информация о пострадавших, Информация о погибших.
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