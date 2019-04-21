Выборы Президента 2019: второй тур
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В день голосования в полицию поступило 42 ложных сообщения о заминировании

В день голосования в полицию поступило 42 ложных сообщения о заминировании
21:49 Сегодня Телеграф Фото: Facebook

Новости Украины: Правоохранительные органы были готовы к такому большому количеству сообщений о заминировании в день выборов.

В день голосования во втором туре выборов президента Украины в органы полиции поступило 42 ложных сообщения о заминировании. Об этом заявил председатель Национальной полиции Украины Сергей Князев во время брифинга по обеспечению общественного порядка во время выборов президента Украины, передает кореспондент УНН.

"В органы полиции поступило 42 ложных сообщения о заминировании", - сказал Князев.

По его словам, правоохранительные органы были готовы к такому большому количеству сообщений о заминировании в день выборов.

Князев рассказал, что больше всего сообщений было зафиксировано в городах Харьков (11) и Киев (19), а также во Львове, Одессе, Днепре.

"Объектами посягательства были Харьковский аэропорт, торгово-развлекательные заведения, супермаркеты, культовые православные сооружения, также аэропорт во Львове", - отметил председатель Нацполиции.

Он отметил, что взрывотехники провели проверки всех указанных случаев, и, к счастью, взрывоопасных предметов обнаружено в одном случае выявлено не было.

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"С избирательным процессом связано два сообщения. Одно - в Херсонской области, минировали Каховской ГЭС - большой стратегический объект, туда были брошены все силы. Мы считаем, что это связано с избирательным процессом, так как был поставлен ультиматум. Несколько часов перекрывали движение по Каховской ГЭС, но к счастью, не подтвердилось. И Волновахский район Донецкой области - минировали избирательный участок", - добавил он.

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Нацполиция, Сергей Князев, Выборы 2019: Второй тур, Заминированине.
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