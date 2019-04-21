Порошенко объявил о переходе в оппозицию к Зеленскому

Новости Украины: Петр Порошенко прогнозирует сильную оппозицию Зеленскому и заявляет о готовности оказывать поддержку в отвечающих интересам Украины действиях.

Завершающий свой президентский срок на посту президента Украины Петр Порошенко прогнозирует, что победивший по данным экзит-полов во втором туре выборов главы государства Владимир Зеленский столкнется с сильной оппозицией и заявляет о готовности его команды оказывать ему всестороннюю поддержку во всех решениях, которые будут отвечать национальным интересам Украины.

"Я хочу подчеркнуть, что новый президент будет иметь сильную оппозицию, очень сильную", - сказал П.Порошенко, выступая в своем избирательном штабе в воскресенье вечером в Киеве.

Вместе с тем, он подчеркнул, что помочь новому президенту войти в курс дел.

"Между официальным объявлением выборов (результатов выборов - ред.) и инаугурацией я готов без каких-либо ограничений использовать любое время для того, чтобы помочь новому президенту войти в курс дела в наименьших деталях", - сказал действующий президент.

П.Порошенко также заявил, что он и его команда готовы оказывать всестороннюю поддержку В.Зеленскому во всех его шагах, которые будут отвечать интересам государства.

"Я хочу подчеркнуть, чтобы никто даже не сомневался, что лично я и вся моя команда готовы подставить плечо президенту во всех его решениях, которые будут отвечать национальным интересам Украины и приблизят нас к Евросоюзу и НАТО", - сказал он, добавив также о готовности передать В.Зеленскому все свои международные контакты.