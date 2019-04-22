Выборы Президента 2019: второй тур
Скачать
Понедельник, 22.04.2019
О войне, языке и военнопленных: что сказал Зеленский после первых результатов экзит-полов
О войне, языке и военнопленных: что сказал Зеленский на первой пресс-конференции
"Никогда не сдавайся": Речь президента Порошенко после поражения
"Никогда не сдавайся": Речь Порошенко после поражения
Второй тур выборов: результаты голосования и данные ЦИК
Второй тур выборов: результаты голосования и данные ЦИК
"С днем рождения, Ваше Величество": как поздравили королеву принц Гарри и Меган Маркл
Как поздравили королеву принц Гарри и Меган Маркл

В МВД заявили об отсутствии фальсификаций на президентских выборах

В МВД заявили об отсутствии фальсификаций на президентских выборах
01:36 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости Украины: МВД не зафиксировало фальсификаций в ходе второго тура выборов президента Украины.

Министерство внутренних Украина (МВД) не зафиксировало фальсификаций в ходе голосования во втором туре выборов президента Украины, сообщил директор департамента коммуникации МВД Украины Артем Шевченко.

"Никаких фальсификаций. Никаких "каруселей". Почти не было печально известных "сеток", глупых сетей, за редкими вовремя выявленным попытками. Превенция, то есть профилактика – символ работы МВД Украины на этих выборах", - написал А.Шевченко на своей странице в Фейсбук в ночь на понедельник.

По его словам, зафиксированы единичные уголовные нарушения, за которыми проследуют объявления о подозрении и обвинительные акты в суд.

В день голосования в полицию поступило 42 ложных сообщения о заминировании

"Никакого избирательного произвола: вброса бюллетеней, штурмов участков братками-титушками, никакого полицейского спецназа на участках, как в 2012 на парламентских (выборах – ред.) Все по-европейски: как граждане решили – так и будет. Без пыли, без шума, без хайпа", - отметил А.Шевченко.

Он подчеркнул, что это и есть демократическая украинская современность".

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Выборы, МВД, ЦИК, Фальсификации, Голосование, Второй тур, Выборы 2019, Президентские выборы в Украине 2019, Выборы 2019: Второй тур, Второй тур выборов президента Украины 2019.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Второй тур выборов: результаты голосования и данные ЦИК
02 Второй тур выборов: появились первые результаты экзит-полов
03 Зеленский назвал свою задачу №1 на посту президента
04 Зеленский после экзит-пола: Я вас не подведу
05 О войне, языке и военнопленных: что сказал Зеленский после первых результатов экзит-полов
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Окончательные данные Национального экзит-пола: Зеленский установил исторический рекорд
Данные Национального экзит-пола: Зеленский установил рекорд
Сколько проголосовало: ЦИК назвала окончательную явку избирателей
ЦИК назвала окончательную явку избирателей
Трамп позвонил и поздравил Зеленского
Трамп позвонил и поздравил Зеленского
Мамин ангелочек: сын Тины Кароль поддержал звездную маму на финале &quot;Голосу Країни-9&quot;
Мамин ангелочек: сын Тины Кароль поддержал звездную маму на финале "Голосу Країни-9"
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь