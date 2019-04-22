В МВД заявили об отсутствии фальсификаций на президентских выборах

Новости Украины: МВД не зафиксировало фальсификаций в ходе второго тура выборов президента Украины.

Министерство внутренних Украина (МВД) не зафиксировало фальсификаций в ходе голосования во втором туре выборов президента Украины, сообщил директор департамента коммуникации МВД Украины Артем Шевченко.

"Никаких фальсификаций. Никаких "каруселей". Почти не было печально известных "сеток", глупых сетей, за редкими вовремя выявленным попытками. Превенция, то есть профилактика – символ работы МВД Украины на этих выборах", - написал А.Шевченко на своей странице в Фейсбук в ночь на понедельник.

По его словам, зафиксированы единичные уголовные нарушения, за которыми проследуют объявления о подозрении и обвинительные акты в суд.

"Никакого избирательного произвола: вброса бюллетеней, штурмов участков братками-титушками, никакого полицейского спецназа на участках, как в 2012 на парламентских (выборах – ред.) Все по-европейски: как граждане решили – так и будет. Без пыли, без шума, без хайпа", - отметил А.Шевченко.

Он подчеркнул, что это и есть демократическая украинская современность".