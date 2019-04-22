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Приметы и обряды на 22 апреля – День Евпсихия, Красная горка
Приметы и обряды на 22 апреля – День Евпсихия, Красная горка

Приметы и обряды на 22 апреля – День Евпсихия, Красная горка

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Приметы и обряды на 22 апреля – День Евпсихия, Красная горка
07:51 Сегодня Телеграф Фото: pixabay

Новости Украины: 22 апреля православная церковь вспоминает святого Евпсихия, в народе этот день называют Вадим - Отомкни Родники, в язычестве - Лельник.

В старину Красной горкой славяне называли возвышенность или холм, которые находились на края села. Обычно там ставили специальную дерновую или деревянную скамью, на которую посередине сажали самую красивую девушку, называя ее Лялей. Затем по обе стороны лавки укладывали разнообразные дары. Окружали скамью венками из цветов и начинали водить хороводы, исполняя обрядовые песни.

В День Евпсихия принято было набирать целебной ключевой воды в источниках и говорить: "Царь водяной, царь земной, царица водяная, царица земляная, дай мне водицы на доброе здоровье", "Вадим - отомкни родники". В народе верили, что именно до 22 апреля могут держаться морозы, но власть зимы день ото дня ослабевает, потому, можно рассчитывать на приход настоящей весны. Была распространена традиция ходить отмыкать родники (чистить их). Также распространены были в этот день гадания на источниках о смерти и болезни близких людей. Так, по дороге к реке ни с кем нельзя было говорить. Если встречали знакомого, то его ни о чем не спрашивали и на вопросы не отвечали. По приходу к источнику 22 апреля начинали молиться, оборачиваясь на все 4 стороны, загадывали на "живое" и на "мертвое". Если в ключе вода была светлой, как стекло, значит, человек, о котором думаешь, проживет долго и болеть не будет. А вот, если вода начинала бурлить, то это сулило смерть.

Кроме того, было известно, что в день Красной горки пастухи старались выгнать скот на пастбище.

Народные приметы

Если восход был с белесыми бликами, то говорили, что на следующий день дождя не будет.

Одуванчик 22 апреля зацвел – наконец-то, пришла весна

Ветер дует, и в воздухе висит туман – примета к тому, что год будет урожайным

Если к этому дню не установилась хорошая погода, то лето будет сухим

Если в гнездах у птиц яиц меньше, то лето будет неурожайным

Пошел дождь – будет хороший урожай

Ветер, туман или 22 апреля – жди плодородного лета

Много сока у березы – лето будет прохладным и влажным, что негативным образом отразится на урожае.

Знаменательные события в истории: 22 апреля 2019 года

Кулик прилетел – примета к тому, что весна окончательно началась

Одуванчики начали цвести – наступила весна

До восхода солнца 22 апреля на небе видны облака красного цвета – будет ветреная погода

Во время дождя на воде появляются пузыри, значит, дождь затянется.

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