Великий понедельник 2019: история и приметы праздника

Новости Украины: Это первый день Страстной недели, посвященной памяти последних дней земной жизни Иисуса Христа.

Страстная неделя (22 апреля — 27 апреля) – время духовного преображения и покаяния, время глубокой скорби и великого расцвета – начинается, по традиции, с Великого (Страстного) понедельника. В этот день 22 апреля 2019 года вспоминается ветхозаветные предания об Иосифе как прообразе грядущих страданий Господа Иисуса Христа.

В первый день Страстной недели христиане почитают ветхозаветного Иосифа Прекрасного, из зависти проданного братьями в Египет. Его судьба предвосхитила страдания Иисуса.

Кроме того, в ходе богослужения вспоминается также иссушение Господом покрытой листвой, но бесплодной смоковницы – библейского символа фарисеев, которые демонстрируют набожность, но лишены веры и благочестия.

Народные приметы на Страстную неделю

Страстная седмица - самый строгий период Великого поста. В это время люди ограничивают себя в привычных развлечениях, исключают из своего рациона мясо, рыбу и молочные продукты, активно готовятся к Пасхе и соблюдают народные приметы.

Первые приготовления к Пасхе начинались в Великий понедельник. Проводилась генеральная уборка, порой сочетающаяся с ремонтом. Чтобы в этот день очистить дом от негатива, принято избавляться от старых и сломанных вещей.

Если в Великий понедельник погода будет солнечная, значит, летом урожай будет хорошим.

Молодожены, заключившие брак в Великий понедельник, проживут долго и счастливо.

Умывшись в понедельник святой водой, вы обеспечите себя здоровьем на весь год.