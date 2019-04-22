Великий понедельник: что можно и что нельзя делать в этот день

Новости Украины: В Великий понедельник верующие вспоминают патриарха Иосифа, которого завистливые братья продали в рабство в Египет.

У христиан восточного обряда наступила Страстная неделя, каждый день которой называется Великим, а также имеет свои правила и запреты.

Страстная седмица — последние шесть дней поста. Их верующие проводят по-особенному, старая сосредоточится на подготовке к празднику Пасхи. Каждый день святой недели называется Великим и посвящен событиям последних дней жизни Христа. Верующие в эти дни посещают все богослужения и держат самый строгий пост.

22 апреля православные верующие отмечают Великий понедельник. Именно в этот день люди начинают готовиться к празнованию важного христианского праздника - Пасхи. В это время действует множество правил и запретов.

Великий понедельник – что нельзя делать

Всю неделю нельзя развлекаться и веселиться;

Запрещенно ссориться и вспоминать какие-либо обиды;

Нельзя посещать увеселительные мероприятия;

Стоит ограничить просмотр телевизора и использование интернета;

Нельзя нарушать Великий пост.

Что можно делать:

Сегодня нужно не только делать уборку, но и, при необходимости, ремонтировать. Кроме того, рекомендуется избавиться от всего сломанного, что ремонту уже не подлежит. Если вы этого не сделаете, то обряды по привлечению финансового благополучия не сработают, потому что вы не освободили для этого места в своем жилище.

В старые времена люди клали золото в воду и мылись ей. Считалось, что этот обряд сохраняет молодость и приносит финансовое благополучие.