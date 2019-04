Что мы искали в поиске Google на прошлой неделе (15.04 - 21.04)

Новости Украины: Самые популярные запросы украинцев в поисковой системе Google c 15 по 21 апреля 2019 года.

Завершилась очень насыщенная на события неделя. Предлагаем подборку самых популярных запросов украинцев в поисковой системе Google за прошедшую неделю.

Также, в конце списка вы сможете увидеть запросы по Персонам, ТВ-шоу, Сериалам, Фильмам.

Запросы "Выборы 2 тур", "Результати голосування", "ЦВК другий тур", "Вибори", "ЦВК" (более 2 млн поисков)

В Украине 21 апреля проводилось повторное голосование на очередных выборах Президента Украины. Центральная избирательная комиссия обработала более 95 % электронных протоколов второго тура выборов. Согласно результатам обработанных электронных протоколов, лидирует Владимир Зеленский.

Запрос "Собор Парижской Богоматери" (более 1 млн поисков)

В Соборе Парижской Богоматери в понедельник вспыхнул пожар.

Запрос "Порошенко" (более 1 млн поисков)

Президент Украины Петр Порошенко созвал совещание в СНБО относительно рисков и угроз в связи с ситуацией, сложившейся с ПриватБанком.

Запросы "С Вербным воскресением!", "Вербна неділя", "З Вербною неділею" (более 500 тыс. поисков)

Вербное Воскресение является одной из самых значимых дат в жизни каждого христианина.

Фото: pixabay

Запросы "Игра престолов 8", "Игра престолов 8 сезон 2 серия" (более 250 тыс. поисков)

Телеканал HBO выложил в сеть трейлер третьего эпизода восьмого сезона "Игры престолов" под названием The Dead are already here ("Мертвые уже здесь"). Вторая серия 8 сезона вышла в свет 21 апреля.

Запрос "Суд Зеленського", "Суд над Зеленским" (более 220 тыс. поисков)

Шестой апелляционный административный суд отказал в отмене регистрации Владимира Зеленского кандидатом в президенты Украины.

Запросы "Дебати прямий ефір", "Дебати на Суспільному", "Суспільне телебачення", "Порошенко", "Рейтинг Порошенко Зеленский" (более 250 тыс. поисков)

19 апреля на НСК "Олимпийский" завершились дебаты кандидатов в президенты Украины - действующего главы государства Петра Порошенко и шоумена Владимира Зеленского. На 21:00 в этот же день были назначены национальные дебаты в студии "Общественного телевидения", на которые пришел действующий президент.

Запросы "Команда Зеленського", Команда Зеленского, "Право на владу Зеленський" (более 160 тыс. поисков)

Владимир Зеленский накануне дня дебатов представил членов своей команды.

Запрос "Ювентус Аякс" (более 100 тыс. поисков)

В ответном матче четвертьфинала Лиги чемпионов Ювентус принимал Аякс.

Запрос "Манчестер Сити - Тоттенхэм" (более 100 тыс. поисков)

В матче 1/4 финала Лиги Чемпионов в английском дерби встречались Манчестер Сити и Тоттенхэм.

Запросы "Днепр-1 – Шахтёр Донецк", "Дніпро-1 – Шахтар" (более 60 тыс. поисков)

Донецкий Шахтер сумел дожать Днепр-1 на последних минутах и пройти в финал Кубка Украины.

Фото: ФК Шахтер

Запрос "Шри-Ланка" (более 50 тыс. поисков)

По меньшей мере восемь взрывов произошло 21 апреля в столице Шри-Ланки городе Коломбо и его пригородах.

Запрос "ПриватБанк" (более 50 тыс. поисков)

Окружной административный суд Киева вынес новое решение в рамках дела о национализации ПриватБанка в пользу прежнего владельца, а не НБУ.

Запрос "Барселона - Манчестер Юнайтед" (более 50 тыс. поисков)

В ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов Барселона принимала на своем поле Манчестер Юнайтед.

Запросы "Ингулец", "Інгулець" (более 30 тыс. поисков)

В полуфинале Кубка Украины-2019 Ингулец сенсационно обыграл Зарю.

Фото: ФК Ингулец

Запросы "Холостяк 9 випуск 7", "Холостяк 9 выпуск 7" (более 30 тыс. поисков)

19 апреля состоялся шестой выпуск шоу "Холостяк 9" на телеканале СТБ.

Запрос "Савченко" (более 20 тыс. поисков)

Броварской суд Киевской области постановил освободить из-под стражи Владимира Рубана и Надежду Савченко прямо в зале судебных заседаний.

Запрос "Порту Ливерпуль" (более 20 тыс. поисков)

"Драконы" принимали "мерсисайдцев" в рамках матча 1/4 финала Лиги Чемпионов.

Запрос "Беринчик" (более 20 тыс. поисков)

В Киеве во Дворце Спорта завершился большой вечер профессионального бокса K2 Promotions, главным событием которого стал поединок Денис Беринчик - Нихито Аракава.

Фото: K2Ukraine

Запрос "Лобода Пуля-дура" (более 10 тыс. поисков)

Светлана Лобода презентовала свой новый сингл под названием "Пуля-дура".

Запрос "Пеле" (более 10 тыс. поисков)

Легенда мирового футбола Пеле выписан из больницы после операции по удалению камня из мочеточника.

ЛУЧШИЕ ПЕРСОНЫ

1. Володимир Зеленський

2. Петро Порошенко

3. Ирина Цывина

4. Алла Пугачева

5. Денис Беринчик

ЛУЧШИЕ ФИЛЬМЫ

1. Я, ты, он, она

2. Хеллбой

3. Шазам!

4. Кладбище домашних животных

5. После

ЛУЧШИЕ СЕРИАЛЫ

1. Игра престолов

2. Мамы чемпионов

3. Содержанки

4. Гранд Лион

5. Полицейский с Рублёвки

ЛУЧШИЕ ТВ-ШОУ

1. Право на владу

2. Голос країни 2019

3. Холостяк

4. МастерШеф.Профессионалы

5. Дом 2