В Киеве показали фильм о Крыме (Видео)

Новости Украины: Картина охватывает период с начала расстрелов студентов на Майдане Независимости в 2014 году и до самой аннексии полуострова.

В стенах Института международных отношений КНУ им. Т.Шевченка провели показ документального фильма "Крым. Украденный полуостров".

Премьера в Украине прошла в знак пятилетней аннексии Крыма. В ленте охвачен временной период со дня расстрела студентов на Майдане Независимости в феврале 2014 года. И согласно хронологии раскрываются события, произошедшие в политической жизни страны вплоть до захвата полуострова.

На показ документального фильма были приглашены Первый заместитель Министра по информационной политике Украины Эмине Джапарова, Уполномоченный Президента Украины по делам крымскотатарского народа Мустафа Джемилев, заместитель главы Меджлиса крымскотатарского народа Ильми Умеров и другие.

Во время мероприятия студенты провели флэш-моб в поддержку политзаключенных. Присутствующие подняли плакаты с изображением пленников Кремля. В день показа представили также историческое издание "Мустафа. Путь лидера" автора и историка Гульнары Бекировой. Книга и фильм вышли при поддержке Министерства.

Мероприятие прошло в рамках международной научно-практичной конференции "Деокупация и реинтеграция информационного пространства Крыма". Ранее документальную картину показали в Европейском Парламенте в Брюсселе 5 марта этого года.