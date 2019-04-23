Великий вторник 2019: что запрещено делать в этот день

Новости Украины: Сегодня, 23 апреля, отмечают праздник - Терентий Маревный. Этот день в старину называли Днем Солнцезахода.

22 апреля у христиан восточного обряда началась Страстная неделя 2019, которая заканчивается Воскресением Христовым или Пасхой 28 апреля. Каждый день этой недели принято обозначать как "великий" и для каждого из них существуют особые правила поведения.

Это второй день Страстной седмицы - последней недели сорокадневного поста, который заканчивается Пасхой.

Приметы на 23 апреля

Солнце от восхода и до заката окружено маревом (туманностью), то лето будет хлебородное. Если же 23 апреля дымки нет, то люди понимали, что, скорее всего, придется засевать поле заново, перепахав его.

Молодые паучки появились – теплые деньки скоро настанут

Если старые пауки 23 апреля сидят на паутине высоко, то ночью возможны заморозки

После марева жди бурь

Если лещина 23 апреля украшена пушистыми сережками, то земля больше промерзать не будет

Если утром 23 апреля стоит туман напротив солнца, то в течение дня, скорее всего, пойдет дождь.

Великий вторник - что нельзя делать

Нельзя петь и танцевать

Запрещается веселиться

Употреблять спиртные напитки

23 апреля разрешается есть горячую пищу, замороженные овощи, приготовленные на пару или с добавлением небольшого количества растительного масла. Кроме того, сегодня покупают продукты для Пасхи, а также готовят праздничную одежду и рушник, с которым пойдут на Пасхальную службу.

Также следует помнить, что во время Страстной седмицы запрещено ругать других людей и вспоминать о врагах, иначе весь год проживете в злобе и заимеете новых неприятелей.