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Полторак анонсировал новый ракетный корабль с "Нептуном" на борту

Полторак анонсировал новый ракетный корабль с "Нептуном" на борту
14:05 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Facebook

Новости Украины: Украина в этом году начнет строительство ракетного катера, на борту которого будут установлены противокорабельные комплексы "Нептун".

Украина в этом году начнет строительство ракетного катера, на который будут установлены противокорабельные комплексы «Нептун» с крылатыми ракетами.

Об этом сообщил министр обороны Украины Степан Полторак в Facebook.

«Буквально неделю назад я подписал приказ о проведении очередного этапа реформы управления ВС Украины. Эта реформа непростая и очень ответственная. Ошибок реформы управления при ведении боевых действий невозможно допустить», - заявил он.

По словам министра, ВМС Украины, находившихся в очень тяжелом состоянии, сейчас быстро набирают обороты.

Также он подчеркнул, что боевые способности ВМС за последние годы значительно повысились. «В прошлом году было сформировано Командование ВМС, Командование Морской пехоты, которые сегодня успешно выполняют поставленные задачи», - отметил министр.

По словам Полторака, за последние годы был значительно повышен уровень укомплектованности и оснащения Военно-морских сил, в том числе средствами противовоздушной обороны.

«За всю историю Украины не так много было примеров, когда спускались на воду мощные бронированные катера, десантные катера, а сегодня - средний разведывательный корабль, аналога которого нет в Украине по оснащению и возможностям выполнять задачи. Это огромный прорыв», - заявил он.

Как отметил министр, ВМС получат этот корабль в боевой состав.

Кроме того, Полторак заверил, что финансовый ресурс позволяет завершить выпуск в этом году бронированных катеров, приступить к производству ракетного катера, «который нам очень нужен» и на который будут поставлены противокорабельные комплексы «Нептун».

Министр обороны Украины Степан Полторак заявил, что поступившие в Вооруженные силы Украины противотанковые комплексы "Стугна" и "Корсар" почти полностью блокируют использование боевиками танков на Донбассе.

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ВМС, Минобороны, Степан Полторак, Комплекс Нептун.
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