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Вакарчук решил неожиданно сделать концерт на День Киева

Вакарчук решил неожиданно сделать концерт на День Киева
15:01 Сегодня Телеграф фото: www.facebook.com

Новости Украины: Лидер группы объявил, что в Киеве 26 мая состоится "демократический концерт с демократичными ценами в демократической стране".

Солист группы "Океан Эльзы" Святослав Вакарчук предложил провести концерт на территории Национального комплекса "Экспоцентр Украины", более известного как ВДНХ, в День Киева 26 мая. Соответствующее видео с предложением он опубликовал 23 апреля на странице группы в Facebook.

"Я здесь шел рядом и подумал, а почему бы здесь не сделать неожиданно концерт группы "Океан Эльзы", например, на День Киева, 26 мая", - сказал Вакарчук с поляны на ВДНХ.

По его словам, неплохо было бы "поставить сцену на 360 градусов, сделать ее доступной для просмотра, сделать одну сплошную фан-зону, никаких сидячих мест, никакой вип-зоны".

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"Демократический концерт с демократичными ценами в демократической стране", - добавил певец.По его мнению, это хорошая идея, но о ней еще не знают поклонники и музыканты "Океана Эльзы".Вакарчук также предложил назвать концерт "Океан не молчит".

"Океан не молчит, не молчите и Вы", - резюмировал вокалист и призвал поддержать идею в комментариях к видео.

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Концерт, Киев, Океан Эльзы, Видео, Демократия, Фейсбук, Солист, Певец, Группа, День Киева, Святослав Вакарчук.
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