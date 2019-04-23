В Украине спустили на воду корабль специального назначения для ВМС

Новости Украины: В Украине на воду спущен новый средний разведывательный корабль для ВМС ВСУ.

Министр обороны Украины Степан Полторак называет победой спуск на воду во вторник среднего разведывательного корабля, изготовленного на заводе "Кузня на Рыбальском" в Киеве.

"За всю историю Украины не так много было примеров, когда спускались на воду мощные бронированные катера, десантные катера, а сегодня - средний разведывательный корабль, аналога которому нет в Украине - по оснастке и возможностям выполнять задачи. Это огромный прорыв и это победа! Победа каждого, кто работает на заводе "Кузня на Рыбальском". Победа ВМС, которые получат этот корабль в боевой состав", - написал С.Полторак на своей странице в соцсети Facebook во вторник.

По его словам, финансовый ресурс позволяет завершить уже в текущем году выпуск бронированных катеров, приступить к производству ракетного катера, на который будут поставлены противокорабельные комплексы "Нептун".

Министр напомнил, что неделю назад подписал приказ о проведении очередного этапа реформы управления Вооруженных сил Украины. "Сегодня я радуюсь, насколько ВМС ВСУ, которые находились в очень тяжелом состоянии, сейчас быстро набирают обороты. Боевые возможности ВМС за последние годы значительно повысились", - отметил С.Полторак.

Как сообщает интернет-издание "Украинский милитарный портал", спущенный во вторник на воду корабль построен на базе судна проекта 502 ЕМ. Он имеет длину 54,8м, водоизмещение 1 тыс 220 тонн, способен ходить на 7,2 тыс миль, развивая скорость до 11,6 узлов. Экипаж – 29 человек. "Какие именно характеристики будет иметь новый корабль и какое оборудование на нем устанавливается, в настоящее время не известно", - пишет издание.

О будущем строительстве нового корабля для ВМС ВСУ стало известно в марте 2017 года, когда заместитель командующего ВМС озвучил информацию о специальном судне, которое строится на заводе "Кузня на Рыбальском".

Средние разведывательные корабли занимаются радиоперехватом каналов связи, ретрансляцией закрытых каналов связи, телеметрической разведкой, радиотехнической разведкой, идентификацией и систематизацией источников электромагнитного излучения, замером физических полей, составлением акустических и электромагнитных "портретов" кораблей и подводных лодок, контролем морских коммуникаций, фиксацией перемещения кораблей противника, наблюдением за артиллерийскими стрельбами и пусками ракетного вооружения.