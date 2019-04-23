В Украине спустили на воду корабль специального назначения для ВМС

Министр обороны Украины Степан Полторак называет победой спуск на воду во вторник среднего разведывательного корабля, изготовленного на заводе "Кузня на Рыбальском" в Киеве.
"За всю историю Украины не так много было примеров, когда спускались на воду мощные бронированные катера, десантные катера, а сегодня - средний разведывательный корабль, аналога которому нет в Украине - по оснастке и возможностям выполнять задачи. Это огромный прорыв и это победа! Победа каждого, кто работает на заводе "Кузня на Рыбальском". Победа ВМС, которые получат этот корабль в боевой состав", - написал С.Полторак на своей странице в соцсети Facebook во вторник.
По его словам, финансовый ресурс позволяет завершить уже в текущем году выпуск бронированных катеров, приступить к производству ракетного катера, на который будут поставлены противокорабельные комплексы "Нептун".
Министр напомнил, что неделю назад подписал приказ о проведении очередного этапа реформы управления Вооруженных сил Украины. "Сегодня я радуюсь, насколько ВМС ВСУ, которые находились в очень тяжелом состоянии, сейчас быстро набирают обороты. Боевые возможности ВМС за последние годы значительно повысились", - отметил С.Полторак.
Как сообщает интернет-издание "Украинский милитарный портал", спущенный во вторник на воду корабль построен на базе судна проекта 502 ЕМ. Он имеет длину 54,8м, водоизмещение 1 тыс 220 тонн, способен ходить на 7,2 тыс миль, развивая скорость до 11,6 узлов. Экипаж – 29 человек. "Какие именно характеристики будет иметь новый корабль и какое оборудование на нем устанавливается, в настоящее время не известно", - пишет издание.
О будущем строительстве нового корабля для ВМС ВСУ стало известно в марте 2017 года, когда заместитель командующего ВМС озвучил информацию о специальном судне, которое строится на заводе "Кузня на Рыбальском".
Средние разведывательные корабли занимаются радиоперехватом каналов связи, ретрансляцией закрытых каналов связи, телеметрической разведкой, радиотехнической разведкой, идентификацией и систематизацией источников электромагнитного излучения, замером физических полей, составлением акустических и электромагнитных "портретов" кораблей и подводных лодок, контролем морских коммуникаций, фиксацией перемещения кораблей противника, наблюдением за артиллерийскими стрельбами и пусками ракетного вооружения.