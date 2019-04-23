МЭРТ усилило контроль над турагентствами Украины

Новости Украины: В избежание проблем с передвижениями и условиями проживания украинских туристов за рубежом, Минэкономразвития усилило контроль над отечественными турагентствами

В Министерстве сняли мораторий на проведение плановых проверок, изменили критерии оценки степени риска от осуществления туроператорской деятельности, а также усилило Авиационные правила Украины "Правила воздушных перевозок и обслуживания пассажиров и багажа".

Так, в прошлом году по материалам проведенных проверок Минэкономразвития, ГФС и Госпродпотребслужба к туроператорам применены штрафные санкции на сумму - 1,9 млн грн и аннулированы 3 туроператорских лицензии.

Сегодня Минэкономразвития вместе с представителями других министерств и профильных органов провели совещание о принятых мерах по недопущению повторения ситуаций с задержками чартерных рейсов и готовности к летнему туристическому сезону 2019 года.

В Минэкономразвития отмечают, что важен и контроль со стороны самих туристов туроператоров в лицензионный реестр Минэкономразвития.