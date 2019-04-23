Скачать
Вторник, 23.04.2019
Выборы 2019: ЦИК обработала 100% электронных протоколов
Выборы 2019: ЦИК обработала 100% электронных протоколов
Количество украинцев в январе-феврале сократилось на 51,6 тыс
Количество украинцев в январе-феврале сократилось на 51,6 тыс
Мунтян дал прогноз на матч Динамо - Шахтер
Мунтян дал прогноз на матч Динамо - Шахтер
Ушел из жизни оскароносный продюсер Стив Голин
Ушел из жизни оскароносный продюсер Стив Голин

В Раде планируют запретить посуточную сдачу квартир

В Раде планируют запретить посуточную сдачу квартир
17:41 Сегодня Телеграф Фото из открытых источников

Новости Украины: Законопроект о внесении изменений в Жилищный кодекс Украины регулирует правила сдачи квартир в многоэтажных домах в аренду под офисы и мини-отели.

Документ был подан вчера, 22 апреля. Автор проекта Артур Герасимов предлагает внести изменения также и в некоторые статьи Кодекса Украины об административные правонарушения.

В частности, предлагается поправить ст. 150 КУ, добавив текст об использовании квартир в многоквартирных домах не по назначению с разъяснением ответственности в случае нарушения данного пункта. Так, по предложению инициатора законопроекта, владельцы квартир могут сдавать их в аренду согласно утвержденных законом правил и нести хозяйственную деятельность лишь в случаях, когда не используется нанятая рабочая сила и если не нарушаются права и интересы владельцев квартир в том же жилищном комплексе.

Что касается запретов, то в случае принятия поданного закона владельцы квартир больше не смогут сдавать их посуточно. Использовать подобное жилье в качестве отелей запрещается. Нельзя будет сдавать недвижимость, которая находиться в высотках от 16 этажей и больше, под офисные помещения.

Количество украинцев в январе-феврале сократилось на 51,6 тыс

Исключением остаются хостелы, но и они должны соответствовать заданным в документе санитарным нормам. В таком случае в проекте комнат, входящих в хостел, обязаны выделить не менее 4 квадратных метров для спального места и не менее 6 квадратов от площади помещения на одного человека, с удобствами в номере или общими удобствами. А также иметь специальную общую комнату для общения проживающих временно гостей.

Действие закона не будет распространяться на нежилые помещения, находящиеся на цокольных этажах, на первом, втором и верхнем этажах многоквартирного жилого дома, которые сдаются под офисы. В случае нарушения пунктов закона предусмотрена уголовная ответственность, а именно штраф в размере от двух до трех тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан. При повторном нарушении закона владельцу жилья грозит штраф от трех до пяти н.мин.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Штраф, Закон, Проект, Жилье, Квартиры, Нарушение, Ответственность, Кодекс, Оренда, Сдача.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Оригинальное поздравление Зеленского от Елены Кравец
02 Гороскоп на сегодня, 23 апреля 2019: все знаки Зодиака
03 Приметы и обряды на 23 апреля – День Солнцезахода
04 Украинцев ждут длинные выходные
05 Недолго страдала: Марина Боржемская вышла в свет с новым мужчиной
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Более 354 тыс выпускников украинских школ готовятся к ВНО 2019
Более 354 тыс выпускников школ готовятся к ВНО 2019
Барна покинет пост главы Тернопольской ОГА после инаугурации президента
Глава Тернопольской ОГА уходит в отставку
Тепло до +24°: синоптики рассказали, какой будет Страстная неделя
Синоптики рассказали, какой будет Страстная неделя
Какая стоимость продуктов по состоянию 23 апреля 2019 года
Какая стоимость продуктов по состоянию 23 апреля 2019 года
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь