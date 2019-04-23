В Раде планируют запретить посуточную сдачу квартир

Новости Украины: Законопроект о внесении изменений в Жилищный кодекс Украины регулирует правила сдачи квартир в многоэтажных домах в аренду под офисы и мини-отели.

Документ был подан вчера, 22 апреля. Автор проекта Артур Герасимов предлагает внести изменения также и в некоторые статьи Кодекса Украины об административные правонарушения.

В частности, предлагается поправить ст. 150 КУ, добавив текст об использовании квартир в многоквартирных домах не по назначению с разъяснением ответственности в случае нарушения данного пункта. Так, по предложению инициатора законопроекта, владельцы квартир могут сдавать их в аренду согласно утвержденных законом правил и нести хозяйственную деятельность лишь в случаях, когда не используется нанятая рабочая сила и если не нарушаются права и интересы владельцев квартир в том же жилищном комплексе.

Что касается запретов, то в случае принятия поданного закона владельцы квартир больше не смогут сдавать их посуточно. Использовать подобное жилье в качестве отелей запрещается. Нельзя будет сдавать недвижимость, которая находиться в высотках от 16 этажей и больше, под офисные помещения.

Исключением остаются хостелы, но и они должны соответствовать заданным в документе санитарным нормам. В таком случае в проекте комнат, входящих в хостел, обязаны выделить не менее 4 квадратных метров для спального места и не менее 6 квадратов от площади помещения на одного человека, с удобствами в номере или общими удобствами. А также иметь специальную общую комнату для общения проживающих временно гостей.

Действие закона не будет распространяться на нежилые помещения, находящиеся на цокольных этажах, на первом, втором и верхнем этажах многоквартирного жилого дома, которые сдаются под офисы. В случае нарушения пунктов закона предусмотрена уголовная ответственность, а именно штраф в размере от двух до трех тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан. При повторном нарушении закона владельцу жилья грозит штраф от трех до пяти н.мин.