Биологические виды под угрозой вымирания в ближайшие десятилетия

Новости Украины: Из-за антропогенного воздействия на Земле могут исчезнуть до 1 млн биологических видов.

В ближайшие десятилетия из-за антропогенного воздействия на Земле могут исчезнуть от 500 тыс. до 1 млн биологических видов.

Это следует из проекта доклада ООН, который поступил в распоряжение AFP, сообщает Deutsche Welle.

Документ будет опубликован 6 мая.

Как заявил отвечавший за подготовку доклада председатель Межправительственной научно-политической платформы по биоразнообразию и экосистемным услугам (IPBES) Роберт Уотсон, люди должны признать, что изменение климата и утрата природных ресурсов одинаково важны не только для окружающей среды, но и для вопросов экономики и экономического развития.

По мнению экспертов, темпы вымирания ”уже в десятки или сотни раз выше, чем были в среднем в минувшие 10 млн лет”.

В качестве причин ученые называют глобальное потепление, загрязнение воздуха, сокращение запасов питьевой воды, что приводит к исчезновению лесов, в частности, мангровых зарослей, насекомых-опылителей и рыб.

По оценкам исследователей, сейчас на Земле обитает около 8 млн различных биологических видов, большинство из которых представлено насекомыми.