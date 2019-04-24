Минобразования работает над изменениями компьютеризации школ

Новости Украины: Реализация приказа будет способствовать установлению минимальных требований к компьютерному оборудованию, которое приобретается для учреждений дошкольного, общего среднего и профессионального образования.

Министерство образования и науки предлагает для общественного обсуждения проект приказа, которым устанавливаются минимальные требования к компьютерному оборудованию в заведениях образования. Документ обнародован на сайте Министерства образования и науки.

"Реализация акта будет способствовать установлению минимальных требований к компьютерному оборудованию, которое приобретается для учреждений дошкольного, общего среднего и профессионального (профессионально-технического) образования; информатизации образовательной отрасли и внедрению цифровых технологий; модернизации требований к аппаратной части персональных компьютеров форм-фактора десктоп, которыми будут пользоваться соискатели образования и педагогические работники, и персональных компьютеров форм-фактора ноутбук", - отмечают в Минобразования.

В частности к обсуждению предлагается типовой перечень компьютерного оборудования для учреждений дошкольного, среднего и профессионального образования с техническими требованиями.