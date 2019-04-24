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Почти лето: Синоптики обещают много солнца и тепло до +23°

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Почти лето: Синоптики обещают много солнца и тепло до +23°
08:39 Сегодня Телеграф Фото: pixabay.com

Новости Украины: В Украине в ближайшие дни ожидается солнечная и без осадков погода, температура днем ​​местами прогреется до + 23°.

В ближайшие сутки, 24 апреля, в Украине ожидается сухая погода, прохладная ночью и теплаю днем, сообщает Укргидрометцентр.

В среду - без осадков, лишь на Закарпатье ожидается небольшой дождь. Ветер юго-восточный (в восточных областях северо-западный), 5-10 м/с, в западных областях местами порывы 15-20 м/с.

Температура ночью 3-8° тепла, днем 18-23°, в западной части и на побережье морей 14-19°; в Карпатах ночью около 0°, днем 6-11° тепла.

В Киеве в четверг без осадков. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 6-8° тепла, днем 20-22°.

Прогноз погоды на 24 апреля, фото: meteo.gov.ua

Прогноз погоды 24 апреля в городах Украины:

  • Ужгород – ясно, ночью +7...+9, днем +18...+20
  • Львов – ясно, ночью +6...+8, днем +18...+20
  • Ивано-Франковск – ясно, ночью +4...+6, днем +16...+18
  • Тернополь – ясно, ночью +4...+6, днем +16...+18
  • Черновцы – ясно, ночью +4...+6, днем +16...+18
  • Хмельницкий – ясно, ночью +4...+6, днем +16...+18
  • Луцк – ясно, ночью +4...+6, днем +16...+18
  • Ровно – ясно, ночью +3...+5, днем +18...+20
  • Житомир – ясно, ночью +3...+5, днем +20...+22
  • Винница – дождь и грозы, ночью +3...+5, днем +18...+20
  • Одесса – дождь и грозы, ночью +6...+8, днем +15...+17
  • Николаев – дождь и грозы, ночью +4...+6, днем +18...+20
  • Херсон – ясно, ночью +3...+5, днем +18...+20
  • Симферополь – ясно, ночью +4...+6, днем +18...+20
  • Кропивницкий – дождь и грозы, ночью +5...+7, днем +19...+21
  • Черкассы – дождь, ночью +5...+7, днем +19...+21
  • Чернигов – дождь, ночью +5...+7, днем +20...+22
  • Сумы – дождь, ночью +5...+7, днем +19...+21
  • Полтава – дождь, ночью +5...+7, днем +20...+22
  • Днепр – ясно, ночью +4...+6, днем +20...+22
  • Запорожье – ясно, ночью +4...+6, днем +18...+20
  • Донецк – ясно, ночью +4...+6, днем +18...+20
  • Луганск – ясно, ночью +4...+6, днем +19...+21
  • Харьков – ясно, ночью +6...+8, днем +20...+22
  • Киев – дождь, ночью +6...+8, днем +20...+22

В четверг, 25 апреля, в Украине без осадков. Ветер южный, в восточных областях северный, 5-10 м/с, в западных областях местами порывы 15-20 м/с. Температура ночью 4-9° тепла, днем 19-24°, на Закарпатье 23-28°; в Карпатах ночью 2-7° тепла, днем 11-16°.

В Киеве в пятницу без осадков. Ветер южный, 5-10 м/с. Температура ночью 7-9° тепла 6-8°, днем 21-23°.

Прогноз погоды на 25 апреля, фото: meteo.gov.ua

26 апреля синоптики прогнозируют небольшую облачность, без осадков, лишь днем 26 апреля в западных, восточных и Днепропетровской областях местами небольшой кратковременный дождь, гроза. Ветер южный (в восточной части - северный), 5-10 м/с, днем в западных областях местами порывы 15-20 м/с.

Температура ночью 26 апреля 6-11°; днем 19-24°, на Закарпатье 23-28°; в Карпатах ночью 3-8° тепла, днем 12-17°. 26 апреля в Киеве без осадков. Ветер южный, 5-10 м/с.

Прогноз погоды на 26 апреля, фото: meteo.gov.ua

В выходные, 27-28 апреля, в Украине без осадков, лишь в западных областях небольшой кратковременный дождь, местами гроза. Температура ночью 7-13° тепла, днем 18-24°. В течение 27-28 апреля в столице также осадков не ожидается. Температура ночью 7-12° тепла, днем 19-24°. 

Прогноз погоды на 27 апреля, фото: meteo.gov.ua

Прогноз погоды на 28 апреля, фото: meteo.gov.ua

Напомним, по прогнозам синоптиков, в начале мая также будет сохраняться высокая температура, а после 20 числа ожидается похолодание с осадками, шквальными ветрами и, возможно, градом. В начале июня будет продолжаться не очень теплая погода с возможными осадками.

Приметы и обряды на 24 апреля – День Антипа Половода

В мае среднемесячная температура воздуха ожидается на 2-3 градуса выше нормы и составит от +15-17° на западе и до +17-18° на остальной территории страны.

Что касается осадков, то их количество будет постепенно сокращаться и в целом в апреле их будет не много, особенно со второй половины месяца. Со средины мая норма осадков стабилизируется и сохранится до средины июня на уровне 1-2 миллиметра в день.

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Погода, Синоптики, Весна, Прогноз погоды, Погода 24 апреля.
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