Почти лето: Синоптики обещают много солнца и тепло до +23°

Новости Украины: В Украине в ближайшие дни ожидается солнечная и без осадков погода, температура днем ​​местами прогреется до + 23°.

В ближайшие сутки, 24 апреля, в Украине ожидается сухая погода, прохладная ночью и теплаю днем, сообщает Укргидрометцентр.

В среду - без осадков, лишь на Закарпатье ожидается небольшой дождь. Ветер юго-восточный (в восточных областях северо-западный), 5-10 м/с, в западных областях местами порывы 15-20 м/с.

Температура ночью 3-8° тепла, днем 18-23°, в западной части и на побережье морей 14-19°; в Карпатах ночью около 0°, днем 6-11° тепла.

В Киеве в четверг без осадков. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 6-8° тепла, днем 20-22°.

Прогноз погоды на 24 апреля, фото: meteo.gov.ua

Прогноз погоды 24 апреля в городах Украины:

Ужгород – ясно, ночью +7...+9, днем +18...+20

Львов – ясно, ночью +6...+8, днем +18...+20

Ивано-Франковск – ясно, ночью +4...+6, днем +16...+18

Тернополь – ясно, ночью +4...+6, днем +16...+18

Черновцы – ясно, ночью +4...+6, днем +16...+18

Хмельницкий – ясно, ночью +4...+6, днем +16...+18

Луцк – ясно, ночью +4...+6, днем +16...+18

Ровно – ясно, ночью +3...+5, днем +18...+20

Житомир – ясно, ночью +3...+5, днем +20...+22

Винница – дождь и грозы, ночью +3...+5, днем +18...+20

Одесса – дождь и грозы, ночью +6...+8, днем +15...+17

Николаев – дождь и грозы, ночью +4...+6, днем +18...+20

Херсон – ясно, ночью +3...+5, днем +18...+20

Симферополь – ясно, ночью +4...+6, днем +18...+20

Кропивницкий – дождь и грозы, ночью +5...+7, днем +19...+21

Черкассы – дождь, ночью +5...+7, днем +19...+21

Чернигов – дождь, ночью +5...+7, днем +20...+22

Сумы – дождь, ночью +5...+7, днем +19...+21

Полтава – дождь, ночью +5...+7, днем +20...+22

Днепр – ясно, ночью +4...+6, днем +20...+22

Запорожье – ясно, ночью +4...+6, днем +18...+20

Донецк – ясно, ночью +4...+6, днем +18...+20

Луганск – ясно, ночью +4...+6, днем +19...+21

Харьков – ясно, ночью +6...+8, днем +20...+22

Киев – дождь, ночью +6...+8, днем +20...+22

В четверг, 25 апреля, в Украине без осадков. Ветер южный, в восточных областях северный, 5-10 м/с, в западных областях местами порывы 15-20 м/с. Температура ночью 4-9° тепла, днем 19-24°, на Закарпатье 23-28°; в Карпатах ночью 2-7° тепла, днем 11-16°.

В Киеве в пятницу без осадков. Ветер южный, 5-10 м/с. Температура ночью 7-9° тепла 6-8°, днем 21-23°.

Прогноз погоды на 25 апреля, фото: meteo.gov.ua

26 апреля синоптики прогнозируют небольшую облачность, без осадков, лишь днем 26 апреля в западных, восточных и Днепропетровской областях местами небольшой кратковременный дождь, гроза. Ветер южный (в восточной части - северный), 5-10 м/с, днем в западных областях местами порывы 15-20 м/с.

Температура ночью 26 апреля 6-11°; днем 19-24°, на Закарпатье 23-28°; в Карпатах ночью 3-8° тепла, днем 12-17°. 26 апреля в Киеве без осадков. Ветер южный, 5-10 м/с.

Прогноз погоды на 26 апреля, фото: meteo.gov.ua

В выходные, 27-28 апреля, в Украине без осадков, лишь в западных областях небольшой кратковременный дождь, местами гроза. Температура ночью 7-13° тепла, днем 18-24°. В течение 27-28 апреля в столице также осадков не ожидается. Температура ночью 7-12° тепла, днем 19-24°.

Прогноз погоды на 27 апреля, фото: meteo.gov.ua

Прогноз погоды на 28 апреля, фото: meteo.gov.ua

Напомним, по прогнозам синоптиков, в начале мая также будет сохраняться высокая температура, а после 20 числа ожидается похолодание с осадками, шквальными ветрами и, возможно, градом. В начале июня будет продолжаться не очень теплая погода с возможными осадками.

В мае среднемесячная температура воздуха ожидается на 2-3 градуса выше нормы и составит от +15-17° на западе и до +17-18° на остальной территории страны.

Что касается осадков, то их количество будет постепенно сокращаться и в целом в апреле их будет не много, особенно со второй половины месяца. Со средины мая норма осадков стабилизируется и сохранится до средины июня на уровне 1-2 миллиметра в день.