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Чистый четверг: что категорически нельзя делать в этот день

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Чистый четверг: что категорически нельзя делать в этот день
10:47 Сегодня Телеграф Фото: Facebook

Новости Украины: Чистый (Великий) четверг в 2019 году христиане христиане восточного обряда отмечают 25 апреля.

Как сказано в Библии, Чистый четверг является первым из трех дней, которые еще называют "Большое трехдневие" в христианстве. Именно в четверг Иисус Христос установил Таинство Евхаристии на Тайной Вечере, а также был арестован первосвященниками и заслан в темницу.

По верованиям христианской церкви, в этот день состоялась Тайная вечеря, на которой Иисус Христос собрал своих учеников. Он преподнес им хлеб и вино, а также омыл им ноги, чтобы показать свою любовь и смирение.

Обряд, в котором христиане вкушают хлеб и вино, называется евхаристия, или Святое Причастие. В эти простые продукты вкладывают сакральный смысл, считается, что это тело и кровь Иисуса Христа.

 Что нельзя делать в Чистый четверг

Нельзя веселиться, устраивать вечеринки и застолья, так как в этот день во всех храмах вспоминают Страсти Христовы.

Свадьбы, дни рождения, крестины также под запретом.

В Чистый четверг нельзя оставлять в доме грязь, иначе весь год пройдет в грязи и ссорах.

Нельзя с этого дня проводить уборки в доме и на улице.

Чистый четверг 2019: Почему необходимо делать уборку в этот день

В Чистый четверг нельзя готовить пасхальные куличи и другие блюда к Пасхе, пока дом не будет полностью убран и приведен в порядок.

Не стоит пробовать непостные блюда, так как Великий пост в самом разгаре.

Нельзя в Чистый четверг отдавать из дома ничего ценности и одалживать деньги.

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