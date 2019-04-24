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Приметы на Пасху: что предскажет нам праздник

Приметы на Пасху: что предскажет нам праздник
11:30 Сегодня Телеграф Фото: prolviv.com

Новости Украины: В день Великого Воскресения Христово люди смогли определить несколько главных примет, которые предсказывают, каким будут следующие 365 дней.

Большинство из наблюдений, конечно же, касаются погоды и урожая. Но это остается полезным знанием и сегодня. Вот несколько из таких примет, которые пригодятся каждому, хотя бы в планировании отпуска.

Гроза на Пасху к сухой и поздней осени. Пасмурное и ветреное воскресенье предсказывает холодное лето. А если в день Воскресения Господнего будет холодно, но без мороза, летом погода будет сухой. Мороз в весенний праздник говорит о богатом урожае. То же касается, если в день Пасхи будет тепло и ясно. Дождь во время праздника говорит о том, что вся весна будет такой же "плакучей". А ясное звездное небо в ночь с субботы на воскресенье обещает в ближайшем заморозки.

Пасхальные традиции: как правильно подготовиться

Если вы наберетесь терпения и сил и сможете встретить рассвет на Пасху, это вам сулит удачу на весь год. Нельзя проявлять агрессию и злиться, ведь говорят, что подобное настроение в этот священный день вернется с десятикратной силой, и придет несчастье. По пламени свечи после того, как ее занесут в дом вместе с освященной корзинкой, определяют, какая аура в доме. Сильное потрескивание и колыхание говорит о том, что в жилище были люди с плохими мыслями. В таком случае дом нужно освятить как можно быстрее, чтобы очистить его от злой энергии. Если же свеча горит спокойно и тихо, значит семья в безопасности.

Также есть и другие приметы, которые говорят о ближайших приобретениях, следующей за вами фортуне и здоровье. Так, если услышите стук дятла в день празднования Пасхи, это означает, что скоро у вас будет свой дом. Постарайтесь не упустить момент и стать ногой на топор - этим вы привлечете силу и здоровый дух. Перед тем, как идти на службу, девушки и женщины умывались водой, в которой лежало красное пасхальное яйцо, изделия из серебра или золота. Этим в старину дамы привлекали красоту и молодость.

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Все по теме:

Погода, Церковь, Солнце, Традиции, Дождь, Приметы, Свеча, Удача, Пасха, Воскресение, Христово.
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