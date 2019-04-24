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С начала года в Украину не пустили более 2,8 тыс. россиян

С начала года в Украину не пустили более 2,8 тыс. россиян
11:59 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: dpsu.gov.ua

Новости Украины: С начала года пограничники не пустили в Украину более 2 тыс. 800 россиян, которые пытались въехать на территорию государства.

С начала 2019 года сотрудники Государственной пограничной службы Украины не впустили на территорию Украины более 2,8тыс. граждан Российской Федерации, а поток следующих из России в Украину людей начиная с 2014 года уменьшился почти втрое, сообщил глава погранведомства Петр Цигикал.

"В этом году сотрудники Государственной пограничной службы Украины не пропустили в нашу страну более 2,8тыс. человек. В прошлом - около 10 тыс. человек", - отметил П.Цигикал в эфире UATV, сообщает в среду пресс-служба Госпогранслужбы Украины.

По словам руководителя ведомства, существенно снизилось и количество лиц, следующих из РФ в Украину.

"Если в 2014г в Украину в течение года въезжало почти 15 млн российских граждан, то уже в 2018г - около 5 млн", - приводятся в сообщении слова П.Цигикала.

Среди тех, кто сейчас пересекает украинско-российскую границу, в основном спортсмены, артисты, бизнесмены, а также люди, у которых в Украине живут родственники, добавил он.

Также П.Цигикал напомнил, что 2015 году в Украине были приняты два постановления Кабинета министров, согласно которым порядок пересечения украинской границы гражданами РФ был изменен.

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"Граждане России могут проезжать через установленные межгосударственные и международные пункты пропуска только по заграничным паспортам. Никаких льгот", - сказал руководитель Госпогранслужбы.

Он также отметил, что в период избирательной кампании и президентских выборов погранведомство работало в усиленном режиме.

"Были задействованы дополнительные наряды, в частности в пунктах пропуска. Количество людей, которые приезжали в Украину в связи с выборами, хоть и незначительно, но выросло, однако очередей на границе не было", - рассказал П.Цигикал.

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Россия, Пограничники, ГПСУ, Въезд в Украину.
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