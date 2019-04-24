Защитить учителей: в Раде зарегистрирован новый законопроект

Новости Украины: В Верховной Раде зарегистрировали законопроект, регламентирующий ответственность за издевательства над учителями.

Инициаторами законодательного акта стала группа депутатов. Документ был зарегистрирован еще 10 апреля, но до сих пор находиться на рассмотрении в стенах Комитета.

Согласно текста документа, предлагается дополнить кодекс новыми статьями, за нарушение которых можно было бы привлечь к уголовной ответственности. В частности, в одной из предложенных статей говориться о наказании за следующие виды нарушений: угрозы, преследования. физическое насилие относительно педагогического, научно-педагогического либо научного работника. Угрозы и преследования в том числе с использованием электронных коммуникаций, в следствие чего могли нанести вред или умышленно сделали это по отношению к выше перечисленной категории работников образования.

В данном случае нарушитель должен будет понести наказание в виде штрафа в размере трехсот необлагаемых минимумов доходов граждан. Если на такого рода преступление пошла группа соучастников, в таком случае штраф вырастает до 600 н.мин. Если нарушителям закона не исполнилось 18 лет, тогда отвечать за содеянное будут родители. Соответственно, и штраф будет уплачен ими.

Еще одна предложенная депутатами статья запрещает употребление алкогольных напитков либо использование наркотических веществ в стенах учебных заведений. Нарушителям данного пункта грозит штраф - 600 н. мин. Повторное нарушение данной статьи предусматривает двойной штраф в размере 1200 н.мин. Также инициаторы законопроекта предложили дополнить существующую статью 57 следующим абзацем: "уважение к своей личности, чести и достоинству, справедливое и уважительное отношение со стороны участников образовательного процесса и других лиц".

В случае поддержки данного законопроекта, он вступит в силу на следующий день после его публикации в правительственном издании. В свою очередь, в Кабмине обязаны будут в течении трех месяцев успеть привести свои нормативно-правовые акты в соответствии с новым Законом.