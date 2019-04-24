Скачать
Среда, 24.04.2019
В Совбез ООН направлена жалоба на указ Путина о выдаче паспортов в ОРДЛО
В Совбез ООН направлена жалоба на указ Путина о выдаче паспортов в ОРДЛО
Украина вышла еще из двух соглашений в рамках СНГ
Украина вышла еще из двух соглашений в рамках СНГ
Динамо - Шахтер: последние новости перед игрой
Динамо - Шахтер: последние новости перед игрой
Названы претенденты от Украины на литературную премию ЕС
Названы претенденты от Украины на литературную премию ЕС

Защитить учителей: в Раде зарегистрирован новый законопроект

Защитить учителей: в Раде зарегистрирован новый законопроект
16:27 Сегодня Телеграф Фото: www.sq.com.ua

Новости Украины: В Верховной Раде зарегистрировали законопроект, регламентирующий ответственность за издевательства над учителями.

Инициаторами законодательного акта стала группа депутатов. Документ был зарегистрирован еще 10 апреля, но до сих пор находиться на рассмотрении в стенах Комитета.

Согласно текста документа, предлагается дополнить кодекс новыми статьями, за нарушение которых можно было бы привлечь к уголовной ответственности. В частности, в одной из предложенных статей говориться о наказании за следующие виды нарушений: угрозы, преследования. физическое насилие относительно педагогического, научно-педагогического либо научного работника. Угрозы и преследования в том числе с использованием электронных коммуникаций, в следствие чего могли нанести вред или умышленно сделали это по отношению к выше перечисленной категории работников образования.

В данном случае нарушитель должен будет понести наказание в виде штрафа в размере трехсот необлагаемых минимумов доходов граждан. Если на такого рода преступление пошла группа соучастников, в таком случае штраф вырастает до 600 н.мин. Если нарушителям закона не исполнилось 18 лет, тогда отвечать за содеянное будут родители. Соответственно, и штраф будет уплачен ими.

Минобразования работает над изменениями компьютеризации школ

Еще одна предложенная депутатами статья запрещает употребление алкогольных напитков либо использование наркотических веществ в стенах учебных заведений. Нарушителям данного пункта грозит штраф - 600 н. мин. Повторное нарушение данной статьи предусматривает двойной штраф в размере 1200 н.мин. Также инициаторы законопроекта предложили дополнить существующую статью 57 следующим абзацем: "уважение к своей личности, чести и достоинству, справедливое и уважительное отношение со стороны участников образовательного процесса и других лиц".

В случае поддержки данного законопроекта, он вступит в силу на следующий день после его публикации в правительственном издании. В свою очередь, в Кабмине обязаны будут в течении трех месяцев успеть привести свои нормативно-правовые акты в соответствии с новым Законом.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Штраф, Закон, Проект, Депутат, Образование, Учитель, Наука, Рада, Нарушение, Ответственность, Комитет.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 УЕФА перенес рассмотрение дела Мораеса
02 Чистый четверг: что категорически нельзя делать в этот день
03 Красивые СМС поздравления с Днем рождения на 24 апреля
04 Почти лето: Синоптики обещают много солнца и тепло до +23°
05 Гороскоп на сегодня, 24 апреля 2019: все знаки Зодиака
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Пограничники рассказали о ситуации в Керченском проливе
Пограничники рассказали о ситуации в Керченском проливе
ЦИК продолжила принятие протоколов с мокрыми печатями: уже 152 из 199
ЦИК продолжила принятие протоколов с мокрыми печатями: уже 152 из 199
В Украине повысили цены на оформление паспортов
В Украине повысили цены на оформление паспортов
Просто и стильно: Амаль Клуни на заседании Совбеза ООН
Просто и стильно: Амаль Клуни на заседании Совбеза ООН
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь