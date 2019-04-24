Гриневич назвала основные даты вступительной кампании в Украине

Новости Украины: Министр образования Лилия Гриневич напомнила, что в Украине вступительная кампания в вузы начнется с 1 июля.

Вступительная кампания в бакалавриат в высшие учебные заведения начнется с 1 июля.

О сроках вступительной кампании рассказала на заседании Кабмина министр образования и науки Лилия Гриневич, сообщает корреспондент.

"Активная фаза вступительной кампании продлится весь июль. 1 июля - старт регистрации электронных кабинетов, 10 июля - старт приема заявлений и документов. С 1 по 10 июля - проведение творческих конкурсов. 16 июля в 18 часов закончится официально подачf заявлений для лиц, поступающих на основе собеседования, вступительных экзаменов или творческих конкурсов. 22 июля в 18 часов - заканчивается прием заявлений поступающих только на основе сертификатов ВНО", - сказала Гриневич, отметив, что у поступающих будет достаточно времени для подачи документов.

26 июля - обнародование рейтингового списка поступающих, до 31 июля абитуриенты должны принести оригиналы документов в выбранные вузы.

В этом году для поступление в вузы принимаются также сертификаты ВНО 2017, 2018, кроме сертификата ВНО по иностранному языку за 2017 год. Количество заявлений, которые могут подать абитуриенты, не изменилось - 7 заявлений на максимум 4 специальности. Творческие конкурсы в этом году разведены во времени, и абитуриенты смогут попробовать свои силы при поступлении в несколько учебных заведений.

Сроки поступления в магистратуру, на специальности, где нет ВНО, зависит от условий, которые устанавливают университеты. МОН, по словам Гриневич, только определяет старт приема документов не позднее 10 июля, поступление в магистратуру должно завершиться не ранее 23 июля.

Министр напомнила, что расширено поступление в магистратуру по единому вступительному экзамену по иностранному языку и единому профессиональному вступительному испытанию по праву и общих правовых компетентностей.

Напомним, более 354 тыс. выпускников украинских школ собираются принять участие в основной сессии внешнего независимого оценивания (ВНО) в 2019 году.