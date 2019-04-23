Скачать
Вторник, 23.04.2019
Более 354 тыс выпускников украинских школ готовятся к ВНО 2019
Более 354 тыс выпускников украинских школ готовятся к ВНО 2019
Волкер поддерживает прямой диалог Зеленского и Путина
Волкер поддерживает прямой диалог Зеленского и Путина
Супряга принес победу Динамо над Шахтером U-21
Супряга принес победу Динамо над Шахтером U-21
Пасхальные забавы в Белом доме: Мелания Трамп приняла участие в играх
Пасхальные забавы в Белом доме: Мелания Трамп приняла участие в играх

Более 354 тыс выпускников украинских школ готовятся к ВНО 2019

Более 354 тыс выпускников украинских школ готовятся к ВНО 2019
16:40 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Facebook

Новости Украины: В Украине более 354 тыс. выпускников школ желают пройти ВНО 2019.

Более 354 тыс. выпускников украинских школ собираются принять участие в основной сессии внешнего независимого оценивания (ВНО) в 2019 году.

"Для участия во внешнем независимом оценивании этого года зарегистрирован 354051 человек", - говорится в сообщении Украинского центра оценивания качества образования (УЦОКО).

Отмечается, что традиционно самыми популярными учебными предметами являются украинский язык и литература (320 736 зарегистрированных), история Украины (232 084 зарегистрированных), математика (146 435 зарегистрированных), биология (81 342 зарегистрированных) и география (80 351 зарегистрированных).

"Второй год подряд наблюдаем тенденцию к уменьшению количества зарегистрированных на внешнее независимое оценивание по химии. В 2019 году на этот предмет зарегистрировались на 6 490 человек меньше по сравнению с прошлым годом", - говорится в сообщении.

Среди участников ВНО большинство являются выпускниками учреждений общего среднего образования текущего года. Так, по украинскому языку и литературе выпускников учреждений общего среднего образования текущего года - 53,73%, по истории Украины - 56,67%, математике - 61,14%, физики - 74,75%, химии - 72,43%, биологии - 78,04%, географии - 85,44%, английскому языку - 80,99%, французскому - 80,91%; немецкому - 77,71%; испанскому языку - 57,89%.

Школьники будут сдавать ВНО о создании ПЦУ и получении Томоса

Лица, которые зарегистрировались на ВНО, чаще всего выбирали, кроме украинского языка и литературы, истории Украины и географии - 62 486 человек. Вторая по популярности комбинация предметов является история Украины и английский язык - 58 752 человека, а историю Украины и математику выбрали 57 138 человек.

Пробное ВНО по испанскому сдавало только 25 человек: статистика УЦОКО

Подавляющее большинство тестов будут сдавать на украинском языке. Так только 3,62% тестирований по истории Украины будут сдавать на одном из языков национальных меньшинств; 8,82% - математику; 11,06% - физику; 8,35% - химию; 7,22% - биологию; 6,25% - географию.

Образование-2019: сколько выделили бюджетных средств и на что они уходят

До 30 апреля на информационных страницах всех участников ВНО будут размещены приглашения-пропуски с указанием адреса пунктов проведения внешнего независимого оценивания для прохождения тестирования из выбранных участниками учебных предметов. Участникам внешнего независимого оценивания необходимо самостоятельно распечатать приглашение-пропуск со своей информационной страницы на сайте УЦОКО. Доступ к странице осуществляется по номеру сертификата ВНО и пин-кодом, указанным в нем.

ВНО 2019: когда начнется тестирование и какие сюрпризы ждут абитуриентов

В течение 3-20 мая будет дополнительный период регистрации. Право на регистрацию в этот период имеют лица, которые: по решению судов находятся в учреждениях исполнения наказаний, следственных изоляторах; принимали участие в антитеррористической операции или относятся к категории лиц с неконтролируемых территорий и не зарегистрированы для участия во внешнем оценивании в основной период; проживают на временно оккупированной территории или в населенных пунктах, где органы государственной власти временно не осуществляют своих полномочий, или переселились из них и не зарегистрировались в основной период регистрации.

Как сообщалось, в 2018 году на ВНО зарегистрировалось более 335 тыс. выпускников школ.

Ранее сообщалось, все иностранные студенты со следующего года после первого курса будут сдавать ВНО по языку обучения.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

ВНО, Школы, Экзамен, Выпускники, УЦОКО, ВНО-2019.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Оригинальное поздравление Зеленского от Елены Кравец
02 Гороскоп на сегодня, 23 апреля 2019: все знаки Зодиака
03 Приметы и обряды на 23 апреля – День Солнцезахода
04 Украинцев ждут длинные выходные
05 Недолго страдала: Марина Боржемская вышла в свет с новым мужчиной
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
ЦИК обработали почти 100% бюллетеней: Зеленский опередил Порошенко в три раза
Результаты выборов: Зеленский опередил Порошенко в три раза
ГБР проводит обыск в НАБУ
ГБР проводит обыск в НАБУ
Тепло до +24°: синоптики рассказали, какой будет Страстная неделя
Синоптики рассказали, какой будет Страстная неделя
Какая стоимость продуктов по состоянию 23 апреля 2019 года
Какая стоимость продуктов по состоянию 23 апреля 2019 года
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь