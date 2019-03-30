Пробное ВНО по испанскому сдавало только 25 человек: статистика УЦОКО

Новости Украины: Во втором туре пробного ВНО по математике сдавали 47,7 тыс. человек, а по испанскому - только 24.

Пробное внешнее независимое оценивание по математике сдавали 47 700 человек, а по испанскому языку - только 24 человека. Об этом сообщила пресс-служба Украинского центра оценивания качества образования в ответе на запрос корреспондента УНН.

По данным центра, на пробное ВНО по истории Украины зарегистрировались 39074 человека, а приняли участие в пробном тестировании 35755 человек, на тестирование по математике зарегистрировались 50649 человек, а прошли тестирование - 47747.

На пробное ВНО по физике зарегистрировались 3578 человек, а прошли - 3412, по химии - 2728 и 2581 соответственно, по биологии - 9605 и 9018 соответственно, по географии - 3330 и 3125 соответственно.

Английский язык хотели сдавать 37579 человек, а сдавали 36071, французский - 139 и 133 соответственно, немецкий - 641 и 601 соответственно, испанский сдавали 24 из 25 желающих.

Напомним, 23 марта состоялся второй тур пробного внешнего независимого оценивания 10 предметов.

Ранее сообщалось, все иностранные студенты со следующего года после первого курса будут сдавать ВНО по языку обучения.