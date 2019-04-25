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Минобороны: закупки для армии тормозят производители бронежилетов

Минобороны: закупки для армии тормозят производители бронежилетов
01:26 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: ukrafoto.com

Новости Украины: Министерство обороны Украины не может вовремя провести тендеры, и закупить бронежилеты для армии.

В результате конкурентной борьбы производителей средств индивидуальной защиты военнослужащих Министерство обороны не имеет возможности вовремя провести тендеры и закупить их для армии.

Об этом во время пресс-конференции заявил начальник отдела разработки вещевого имущества - заместитель начальника управления развития вещевого обеспечения ВСУ Василий Саковец, сообщает корреспондент Укринформа.

"Участники втянули Минобороны в борьбу между собой и тем самым затягивают процесс разработки нормативной документации. В результате мы не имеем возможности выпустить и утвердить окончательный вариант технического описания на опытную партию бронежилетов. А это оттягивает поставки в войска нового типа бронежилета", - заявления Саковец.

Как объяснили в Минобороны, один из участников рабочей группы, которая работает над формированием требований к бронежилетам, начал распространять в соцсетях информацию, которую другие участники экспертной группы расценили как борьбу компании за доступ к тендерам.

В министерстве отмечают, что отдельные требования к характеристикам бронежилетов выглядят как искусственные преграды для того, чтобы наконец утвердить необходимые бумаги.

Отвечая на вопрос Укринформа, как в Минобороны видят решением ситуации, начальник отдела отметил: "Хочется консенсуса, хочется больше специалистов задействовать к работе, но именно это и создает определенные проблемы. Ведь чем больше людей, тем меньше шансов достичь консенсуса". Он добавил, что максимальная открытость МОУ и привлечение большого количества экспертов для работы над документацией пока приводит фактически к ее блокировке.

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В Минобороны также отметили, что военнослужащие, входящие в состав рабочей группы и не имеющие отношения к производству, не высказали возражений по внедрению в пользование более эффективного бронежилета. В то же время, в министерстве не собираются ограничивать большое количество экспертов, участвующих в работе.

"Как только мы закроемся, будет много оснований обвинить нас в закрытости, или в том, что мы действуем в интересах конкретного производителя. И это снова будут обвинения в коррупции", - отметили в Минобороны.

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Тендер, МОУ, Министерство, Закупка, Бронежилет.
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