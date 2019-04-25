Новости Украины: Митрополит Епифаний обратился с Пасхальным посланием к украинцам.

Предстоятель Украинской Православной Церкви (ПЦУ) Митрополит Киевский и всея Украины Епифаний поздравил украинцев с Пасхальными праздниками. Об этом сообщает пресс-служба Киевской митрополии Украинской Православной Церкви (ПЦУ), передает УНН.

"Дорогие братья и сестры! Разделяя с Вами пасхальную радость, я поздравляю всех Вас со светлым Воскресением Христовым, с спасительной Пасхой Господней! Поздравляю с праздником Главу Украинского государства Петра Порошенко, Верховную Раду Украины, Украинское правительство. С чувством особой благодарности направляю наши общие приветствия украинским воинам, которые с оружием в руках мужественно противостоят агрессору и защищают мир", - сказал Епифаний.

Он послал молитвенные пожелания тем, кто празднует Пасху в условиях оккупации, за решеткой плена или несправедливого заключения.

"Мы просим у Господа защиты, мира и свободы для каждого из Вас", - добавил Епифаний.

Митрополит Епифаний также поздравил со светлым Христовым Воскресением всех православных христиан Украины - как поместной Украинской Православной Церкви, так и тех, кто до сих пор еще не имеет единства с ней.

"Наши сердца и братская любовь открыты для всех Вас, кто желает блага Церкви и Украине. И мы верим, что как Господь благословил бытие поместной Церкви украинского народа, так благословит и совершит единения вокруг престола Киевского всех православных Украины", - сказал Епифаний. Напомним, Митрополит Епифаний освятил куличи для воинов на передовой.