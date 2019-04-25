Пленный украинский моряк передал свои стихи на волю

Новости Украины: Пленный моряк Андрей Эйдер переслал свои стихи на волю.

Андрей Эйдер, один из украинских моряков, захваченных Россией вблизи Керченского пролива, передал свои стихи из плена.

Об этом рассказала его мачеха Евгения Эйдер в Facebook, она разместила на своей странице три стихотворения Андрея.

Напоминаем, 25 ноября 2018 года у берегов аннексированного Крыма российские пограничники обстреляли и захватили три корабля Военно-морских сил Украины (катера “Бердянск”, “Никополь” и буксир “Яны Капу”), направлявшихся из Одессы в Мариуполь, а также их экипажи. В плен попали 24 украинца, трое из них были ранены.

Самый младший из захваченных украинских моряков - Андрей Эйдер, которому в декабре исполнилось 19 лет. В 2018 году он окончил Одесский профессиональный лицей морского транспорта. Во время конфликта в Керченском проливе Андрей получил ранения. Подконтрольный России “суд” в оккупированном Крыму арестовал всех задержанных украинских военных по обвинению в “незаконном пересечении границы”. Сейчас они содержатся в СИЗО в Москве.

24 января 2019 года Парламентская ассамблея Совета Европы приняла резолюцию, в которой потребовала от России обращаться с украинскими военными моряками в соответствии с Женевской конвенцией о военнопленных.