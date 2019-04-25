Скачать
Четверг, 25.04.2019
Госдеп осудил решение Путина по паспортам РФ для жителей Донбасса
Госдеп осудил решение РФ выдавать паспорта жителям ОРДЛО
Итоги 24 апреля: Российские паспорта и снижение цен на газ
Итоги 24 апреля: Российские паспорта и снижение цен на газ
Барком-Кажаны завоевали золото чемпионата Украины по волейболу
Барком-Кажаны завоевали золото чемпионата Украины по волейболу
Приметы и обряды на 25 апреля – День Василия Парийского
Приметы и обряды на 25 апреля – День Василия Парийского

Сегодня День дочери 2019: история и традиции праздника

Сегодня День дочери 2019: история и традиции праздника
09:23 Сегодня Телеграф Фото: Facebook

Новости Украины: 25 апреля в мире отмечает семейный праздник - День дочери.

Праздник призван подчеркнуть важность девочек для семьи, а также сохранить теплыми отношения уже выросших девушек и их матерей.

День дочери, который отмечается ежегодно 25 апреля, замечательный семейный праздник, становящийся с каждым годом всё более популярным. Когда и где впервые начали праздновать День дочери, к сожалению, неизвестно. Однако он уже успел стать популярным семейным торжеством. Этот праздник призывает обратить внимание общества и государства на проблемы девочек-подростков и помочь им в самых разных жизненных вопросах, с которыми они сталкиваются.

История Дня дочери

Предположительно, День дочери был учрежден для того, чтобы обозначить важность дочерей для семьи, так как раньше, к сожалению, рождение девочки считалось постыдным и даже неудачным.

День Дочери стал органичным дополнением к череде "семейных" праздников: Дню отца, Дню матери и обрел интересный социальный характер. В этот праздник общественное внимание направляется на проблемы адаптации подростков, их взаимодействие друг с другом и с близкими. Праздник призван подчеркнуть важность девочек для семьи, а также сохранить теплыми отношения уже выросших девушек и их матерей.

Как отмечают День Дочери

Разные народы по-разному отмечают День дочери. Во многих городах устраивают конференции, семинары и другие мероприятия, направленные на решение проблем современной молодежи и детей. После их посещения родители часто меняют отношение к семейным ценностям, начинают по-другому воспитывать потомков и проявлять к ним любовь. На подобных мероприятиях часто поднимается вопрос важности женщины не только как матери, но и успешного человека. 

Сегодня Чистый четверг: приметы и что нельзя делать

Достижение целей во многом зависит от воспитания, поэтому для родителей организовывают обучающие уроки, проводят обсуждения на круглых столах. На них обычно делятся секретами хорошего воспитания, рассказывают истории успешных женщин – актрис, политиков, дипломатов, предпринимателей, ученых и др.

В некоторых городах поздравляют девочек и девушек, устраивая спортивные состязания, конкурсы красоты и танцевальные соревнования; проводят концерты с участием местных коллективов и звезд; делают интересные экскурсии на различные тематики.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Праздник, История, Традиции, Праздники, Праздники в апреле, Какой праздник 25 апреля, День дочери, День дочери 2019, Семейные праздники.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Чистый четверг 2019: что нужно сделать в этот день
02 Чистый четверг 2019: советы и традиции для купания
03 Волкер об указе Путина: Донбасс - это Украина, а его жители - украинцы
04 У Зеленского сделали заявление о паспортизации жителей ОРДЛО
05 Дженнифер Гарнер: самая красивая женщина планеты по версии People
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
По-летнему тепло: синоптики дали прогноз погоды до самой Пасхи
По-летнему тепло: синоптики дали прогноз погоды до самой Пасхи
Во Владивостоке стартовала встреча Путина и Ким Чен Ына
Во Владивостоке стартовала встреча Путина и Ким Чен Ына
Епифаний поздравил украинцев с Пасхальными праздниками
Епифаний поздравил украинцев с Пасхальными праздниками
Поздравления с Чистым Четвергом: стихи и открытки
Поздравления с Чистым Четвергом: стихи и открытки
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь