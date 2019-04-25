Сегодня День дочери 2019: история и традиции праздника

Новости Украины: 25 апреля в мире отмечает семейный праздник - День дочери.

Праздник призван подчеркнуть важность девочек для семьи, а также сохранить теплыми отношения уже выросших девушек и их матерей.

День дочери, который отмечается ежегодно 25 апреля, замечательный семейный праздник, становящийся с каждым годом всё более популярным. Когда и где впервые начали праздновать День дочери, к сожалению, неизвестно. Однако он уже успел стать популярным семейным торжеством. Этот праздник призывает обратить внимание общества и государства на проблемы девочек-подростков и помочь им в самых разных жизненных вопросах, с которыми они сталкиваются.

История Дня дочери

Предположительно, День дочери был учрежден для того, чтобы обозначить важность дочерей для семьи, так как раньше, к сожалению, рождение девочки считалось постыдным и даже неудачным.

День Дочери стал органичным дополнением к череде "семейных" праздников: Дню отца, Дню матери и обрел интересный социальный характер. В этот праздник общественное внимание направляется на проблемы адаптации подростков, их взаимодействие друг с другом и с близкими. Праздник призван подчеркнуть важность девочек для семьи, а также сохранить теплыми отношения уже выросших девушек и их матерей.

Как отмечают День Дочери

Разные народы по-разному отмечают День дочери. Во многих городах устраивают конференции, семинары и другие мероприятия, направленные на решение проблем современной молодежи и детей. После их посещения родители часто меняют отношение к семейным ценностям, начинают по-другому воспитывать потомков и проявлять к ним любовь. На подобных мероприятиях часто поднимается вопрос важности женщины не только как матери, но и успешного человека.

Достижение целей во многом зависит от воспитания, поэтому для родителей организовывают обучающие уроки, проводят обсуждения на круглых столах. На них обычно делятся секретами хорошего воспитания, рассказывают истории успешных женщин – актрис, политиков, дипломатов, предпринимателей, ученых и др.

В некоторых городах поздравляют девочек и девушек, устраивая спортивные состязания, конкурсы красоты и танцевальные соревнования; проводят концерты с участием местных коллективов и звезд; делают интересные экскурсии на различные тематики.