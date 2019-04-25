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Супрун рассказала о будущем медреформы

Супрун рассказала о будущем медреформы
15:36 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Твиттер

Новости Украины: Новая система здравоохранения в Украине будет развиваться независимо от политических событий.

Новая система здравоохранения будет продолжать работать и развиваться независимо от политических событий, сообщила и.о. министра здравоохранения Украины Уляна Супрун на пресс-конференции в Киеве в четверг.

По ее словам, Минздрав готов встречаться с командой новоизбранного президента Владимира Зеленского, чтобы проинформировать его о ходе реформы.

"Когда 50 пациентских организаций написали открытое заявление новоизбранному президенту и его команде о поддержке изменений, которые происходят в стране, они (команда В.Зеленского – Ред.) более четко определились в необходимости реформы. Мы будем идти дальше шаг за шагом, мы готовы встречаться с командой новоизбранного президента или с ним непосредственно, чтобы рассказать о ходе реформы",- сказала она.

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По словам У.Супрун, Минздрав выстраивает любой этап реформы таким образом, чтобы избежать "отката" проделанной командой работы.

"Мы начали трансформацию системы здравоохранения во время войны, политической нестабильности и жесткого сопротивления отовсюду. С 2016 года работаем в условиях постоянной угрозы "отката" (изменений – Ред.). Но трансформация продолжается. Любой этап мы строим таким образом, чтобы новая система здравоохранения продолжала работать и развиваться независимо от политических событий",- написала она на странице в Facebook.

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Минздрав, Владимир Зеленский, Медреформа, Ульяна Супрун.
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