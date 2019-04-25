Верховный суд закрыл производство по иску об отмене постановления ВРУ по Томосу

Новости Украины: Верховный суд закрыл производство по иску религиозных организаций с требованием отменить постановление Рады о Томосе от апреля 2018.

Верховный суд закрыл производство по иску религиозных организаций об отмене постановления Верховной Рады от 19.04.2018 "О поддержке обращения президента Украины к Вселенскому патриарху Варфоломею о предоставлении Томоса об автокефалии Православной церкви в Украине".

"25 апреля 2019 года Верховный суд рассмотрел дело и пришел к выводу, что оно не имеет признаков дела административной юрисдикции", - говорится в сообщении на странице суда в Фейсбуке в четверг.

На данный момент объявлена только резолютивная часть соответствующего определения. Полный текст ожидается на протяжении 5 дней.

Как сообщалось, 17 апреля 2018 года президент Украины Петр Порошенко сообщил о своем намерении обратиться к архиепископу Константинополя, Вселенскому патриарху Варфоломею с призывом издать Томос относительно единой поместной Православной церкви в Украине, и призвал Верховную Раду в кратчайшие сроки поддержать его инициативу.

19 апреля народные депутаты поддержали обращение президента к Вселенскому патриарху о предоставлении Томоса об автокефалии православной церкви в Украине.

15 декабря в Киеве прошел Объединительный собор, на котором была создана Православная церковь Украины, ее возглавил митрополит Киевский и всея Украины Епифаний (Думенко). 3 февраля состоялась его интронизация.

5 января 2019 года Вселенский патриарх Варфоломей подписал Томос об автокефалии ПЦУ, 6 января вручил документ митрополиту Епифанию.

Киевская митрополия Украинской православной церкви (Православной церкви Украины) зарегистрирована 30 января 2019 года.